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Dha Ankara- CHP'li Aksünger: 'Hayır', Halk Kazanacak
Dha Ankara- CHP'li Aksünger: 'Hayır', Halk Kazanacak
16 Nisan 2017 Pazar 19:53
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[9508521] DHA
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'Hayır çıkmazsa kapatırız' diyen araştırma şirketinden açıklama
Referandumun kaderini geçersiz oylar belirledi
Erdoğan'dan rekor kıran ilçeye teşekkür telefonu!
Kullandığı oyu, hesabından açık açık yazdı
İlyas Salman, canlı yayında seçim yasağını deldi
Zarftan çıkan iki 'evet' pusulası ortalığı karıştırdı
Akşener'den iddialı açıklama: YSK'ya göre 'hayır'ın oranı yüzde 52
Batı Karadeniz'de rengiyle dikkat çeken il
Erdoğan'dan referandum sonrası ilk mesaj: Hayırlı olsun
Trafoya kedi girdi, elektrikler kesildi!
Hülya'nın kızı, kullandığı oyun rengini belli etti
Kılıçdaroğlu, MYK'yı acil toplantıya çağırdı
Erdoğan, binada "böcek" aranması için talimat vermiş
Gözler Huber Köşkü'nde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk tebrik 'Gardaş'tan geldi
İstanbul'da sevinç kutlamaları başladı
Kılıçdaroğlu'nun memleketi hayırda rekor kırdı
Fenerbahçe'de Euroleague'de ikinci oldu!
CHP sandıkların yüzde 60'ına itiraz ediyor
1 Kasım'ın tek bileni, referandum anketiyle fena çakıldı
Sandığa giden Demirtaş'ın eşi bir ilki yaşadı
'Ankara'da yüzde 58 Evet çıkacak' diyen Gökçek'e büyük şok!
Hükümetten referandum sonuçlarına ilk yorum: Beklediğimiz gibi değil
Türkiye tercihini yaptı: 48 ilde evet, 31 ilde hayır önde
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Güneysu'da çıkan sonuç
İstanbul genelinde 'evet' rekorunun kırıldığı ilçe
Tuvalette sigara kokusunu aldı, kafasını kaldırınca çığlık atıp kaçtı
Türkiye referanduma giderken kediciğin paylaşımı olay oldu
"Canavar" yeni imzayı attı
'Evet' ve 'hayır' oylarının en yüksek olduğu 10 il
İstanbul'da 'Hayır' oyları büyük atak yaptı
Diyarbakır'da sandıkların kurulduğu okulda kan aktı: 3 kişi öldü
Elektriğe denizden destek! Marmaray'a elektrik sağlayacak
Başbakan'dan torunlarıyla şarkılı türkülü kutlama: Rahatına bak!
Bahçeli'den referandum sonuçlarına ilk yorum: Çok önemli başarı
Kendi kızını 'yanlışlıkla' öldürdü
AK Parti Erol Olçok'suz ilk seçiminde beklediğini alamadı
'İçerde'nin tüm gerçekleri Melek'in 2 dudağı arasında!
Başbakan'ın balkon konuşması yapacağı saat belli oldu
Advocaat'ın yerine mucizevi şampiyonluğun mimarı geliyor
"3 yüzyıl" gören dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
Kafasına darbe alan yarışmacı suya düştü, bir daha da çıkamadı
5 yaşındaki çocuk, dönen restoranda sıkışarak feci şekilde öldü
Ahmet Hakan'dan, Ağaoğlu'na zehir zemberek sözler!
Kullandığı oyun fotoğrafını çekip polise kafa attı
Referandum kararını açıkladı
Emekli öğretmen, tarlasındaki otları yakarken feci şekilde can verdi
Oyundan alınmayı hazmedemeyince koltuğu tekmeledi
Bir annenin beddua ettiği yer, köylülerin umut kapısı oldu
Ünlü oyuncu, kayınvalidesini ambulansla oy kullanmaya getirdi