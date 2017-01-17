Dha Ankara- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun : Müfredata 'Çıkar İlişkilerimiz Çatıştı',...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Bir-Sen'in taslak programı üzerine yeni hazırladığı müfredata sert tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun "Ders kitaplarından "Atatürkçülükö kavramını çıkaracaksınız, yerine "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günüö nü koyacaksınız. Peki, çocuklarımızın geleceğini birlikte çaldığınız Cemaatle olan ilişkilerinizi, çıkarlarınızın nasıl çatıştığını da anlatacak mısınız? Devleti elbirliğiyle nasıl çökerttiğinizi de yazacak mısınız? Gerici ve çağdışı sendikanızla birlikte hazırladığınız müfredattan Atatürkçülüğü çıkarttınız, Türk ulusunun kalbinden nasıl çıkaracaksınız? Buna gücünüz yeter mi sanıyorsunuz?" dedi.



"AKILLARI ORTAÇAĞ KARANLIĞINDA KALMIŞTIR"



Müfredat değişikliğinin, Cumhuriyet karşıtı güçlerin, Cumhuriyeti, Atatürk'ü, İnönü'yü kısacası kurucu iradeyi yok etme çabalarından biri olduğunun altını çizen CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, iktidarın yeni bir kurucu irade yaratmaya çalıştığını belirtti. Torun, "Türkiye'nin aydınlanma ve modernleşme birikimini hafife alanların, aklı hala Ortaçağ karanlığında kalanların, iktidara ve servete siyasal İslamcılıkla ulaşacağını zanneden gafillerin bütün çabaları nafiledir. Donanımsız, bilgisiz ve birikimsiz, hiçbir tarihsel referansa sahip olmayan bu iktidarın, Türkiye'yi adım adım sürüklediği felaket ortadadır.



"BU MİLLETİN ÇOCUKLARI ATA'SIYLA BÜYÜR"



Bu milletin çocukları Ata'sıyla, onun ilke ve devrimleriyle büyür, 10 Kasım'da hiç görmediği Ata'sı için gözyaşı döker, kalbinde O'nu hisseder, sonsuzdur sevgisi.ö dedi. Türk Milletinin kalbinin derinliklerinde eşsiz bir yere sahip olan Atatürk'ü, 15 yıldır kinle, nefretle ve intikam hırsıyla Cumhuriyet'i ve tüm kazanımlarını yıkmaya çalışanların tarihin gerçeklerini değiştiremeyeceklerini belirtti.



"GERİCİ VE ÇAĞDIŞI BİR SENDİKA MÜFREDAT HAZIRLAYAMAZ"



Milli Eğitim Bakanlığının ve gerici bir sendikanın amacının din temelli eğitim sistemi yaratmaktan başka bir şey olmadığını ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, "Bilimin temelini sadece çevreye indirgeyen bir zihniyet bilimin hangi alanında başarıya ulaşacaktır. Evrimin doğru algılanmasında, bilimin ne olduğunun da anlaşılmasında, temel bir faktör olan "evrim teorisiöni de ders kitaplarından çıkararak, genetiği, moleküler biyolojiyi, hücre biyolojisini nasıl öğreteceksiniz'ö dedi. Türkiye'yi çağdaş ve bilimsel eğitimden saptırmak için uğraşan Milli Eğitim Bakanlığının çok tehlikeli sularda yüzdüğünü söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Eğitimde gelinen nokta ortadadır. PİSA sonuçları en önemli göstergedir. Sonuçları üzerine kafa yorup, çözümler üretmesi gereken Bakanlık kendine göre çareyi Atatürkçülüğü ve Evrim Teorisini ders kitaplarından çıkarmakla bulmuştur. Oysa yapılan laik, çağdaş ve bilimsel eğitimi yok etmektir. Sayın Milli Eğitim Bakanını uyarıyoruz. Bu yol yanlış bir yoldur. Bir an önce bu yanlıştan dönülmelidir. Türkiye'nin aydınlık yarınlara ulaşmasının tek yolu, laik, çağdaş ve bilimsel eğitimdir. Aksi mümkün değildir" dedi.



Haber: ANKARA



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