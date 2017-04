Dha Ankara- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan 1 Mayıs Çağrısı

CHP İşçi Sendikaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba çağrı metninde, CHP'nin 1 Mayıs'ta, "Emek en yüce değerdir" inancıyla emekçilerle birlikte alanlarda olacağını ifade etti. Öte yandan, Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba imzasıyla 81 il örgütüne 1 Mayıs'a kitlesel katılım sağlanması için genelge gönderdi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba; "Emek düşmanı politikaların had safhada uygulandığı bu dönemde 1 Mayıs, beyaz ya da mavi yaka ayırmaksızın tüm emekçilerin omuz omuza haklarını savunacağı gün olacaktır" dedi.



"EMEKÇİLER 1 MAYIS'TA HAYIR'IN DAHA BİTMEDİĞİNİ HAYKIRACAKLARDIR"



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın 1 Mayıs çağrı metninde şu ifadelere yer verildi; "Emekçilerin her geçen gün daha da sömürüldüğü, kazanılmış hakların iktidar tarafından tırpanlandığı, emek düşmanı politikaların had safhada uygulandığı bu dönemde 1 Mayıs, beyaz ya da mavi yaka ayırmaksızın tüm emekçilerin omuz omuza haklarını savunacağı ve asla yılmayacaklarını göstereceği bir gün olacaktır. Emekçiler 1 Mayıs'ta hukuk darbesi ile çalınan oylarını savunacak, omuz omuza büyütülen Hayır'ın daha bitmediğini haykıracaklardır. Emekçiler, haklarının gaspedilmesine, iktidarın baskılarına ve şiddetine karşı 'Kahrolsun istibdat, yaşasın Hürriyet' şiarıyla alanlarda olacaktır.



CHP, 1 Mayıs'ta, 'Emek en yüce değerdir' inancıyla emekçilerle birlikte alanlarda olacaktır. CHP tüm illerde örgütleriyle, kıdem tazminatının fona devredilerek gaspına, kiralık işçilik düzenine, reform adı altında kamu personelinin taşeron haline getirilmesine, performans denerek biat etmeyenlerin sürgün edilmesine, ısrarla önlem alınmayan iş cinayetlerine ve emekçinin üç kuruşuna göz dikenlere karşı meydanlarda emekçilerle omuz omuza sömürüye karşı ses yükseltecektir. Yaşasın Emekçinin Bayramı. Yaşasın 1 Mayıs."