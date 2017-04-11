Dha Ankara- CHP Gençlik Kolları Hababam Sınıfının Uyanış Parçası 'Neler Oluyor Hayatta'yı...

CHP Gençlik Kolları üyesi gençler Hababam Sınıfının ( Anonim) uyanış parçası olan 'Neler Oluyor Hayatta' parçasını referandum için yeniden uyarlayarak sosyal medya hesaplarından Paylaştı.

Dha Ankara- CHP Gençlik Kolları Hababam Sınıfının Uyanış Parçası 'Neler Oluyor Hayatta'yı...

CHP Gençlik Kolları üyesi gençler Hababam Sınıfının ( Anonim) uyanış parçası olan 'Neler Oluyor Hayatta' parçasını referandum için yeniden uyarlayarak sosyal medya hesaplarından Paylaştı. Klipte güncel görüntülerin yanı sıra, Gezi, Cumhuriyet Mitingleri, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi görseller de kullanıldı. 

Görüntü dökümü

-Klibten genel ve detaylar

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Hababam Sınıfı, Sosyal Medya, Gezi Parkı, Referandum, Cumhuriyet, 19 Mayıs, 23 Nisan, Miting, Ankara, Gezi
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