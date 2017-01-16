Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdildaev'i arayarak bugün Kırgızistan'da meydana gelen uçak kazası nedeniyle taziyelerini iletmiş ve konuyla ilgili olarak Türkiye'nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu belirtti.
Haber: ANKARA
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Dha Ankara- Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdildaev ile Telefonda Görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdildaev'i arayarak bugün Kırgızistan'da meydana gelen uçak kazası nedeniyle taziyelerini iletmiş ve konuyla ilgili olarak Türkiye'nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdildaev'i arayarak bugün Kırgızistan'da meydana gelen uçak kazası nedeniyle taziyelerini iletmiş ve konuyla ilgili olarak Türkiye'nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu belirtti.
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