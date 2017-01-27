Dha Ankara - Bordo Bereliler Metina'ya Sızdı, Savaş Uçakları Vurdu : 57 Terörist Öldürüldü

Kuzey Irak'taki Metina bölgesindeki PKK terör örgütüne ait hedeflere 13-14 Ocak'ta düzenlenen hava harekatlarında 57 terörist öldürülürken çok sayıda terörist de yaralandı. Düzenlenen hava harekatları öncesinde PKK hedeflerinin, Özel Kuvvetler'de görevli askerlerin (Bordo Bereliler) Kuzey Irak'a sızarak tespit edilip, koordinatlarının Türk Hava Kuvvetleri ile paylaştıktan sonra savaş uçakları tarafından imha edildiği öğrenildi.



BORDO BERELİLER KUZEY IRAK'A SIZDI



Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgilere göre, düzenlenen hava harekatları öncesi Bordo Bereliler Kuzey Irak'taki Metina bölgesine sızdı. Bordo Bereliler bölgede keşif ve hedef belirleme çalışmalarına başladı. Hassas hedef tespit çalışmaları sonrasında bölgedeki PKK'ya ait hedefler belirlendi. Bölgede yaklaşık 3 gün kalan Bordo Bereliler, PKK'lı teröristler tarafından karargah, silah mevzii ve barınma alanı olarak kullanıldığı yeraltı sığınağı, mağara ve binaları tespit etti.



KOORDİNATLAR TÜRK HAVA KUVVETLERİ İLE PAYLAŞILDI



Bordo Bereliler tarafından belirlenen PKK hedeflerinin koordinatları Türk Hava Kuvvetleri'ne verildi. Görevlerini başarıyla tamamlayan Bordo Bereliler daha sonra Metina bölgesinden çekildi. Türk Hava Kuvvetleri ise Bordo Bereliler tarafından koordinatları verilen PKK hedeflerini vurmak için 13 Ocak tarihinde harekete geçti. Türk savaş uçakları 13-14 Ocak tarihlerinde PKK hedeflerine hava harekatları düzenledi.



TERÖRİSTLERİN KARARGAHI İMHA EDİLDİ



Bordo Bereliler tarafından belirlenen PKK'lı teröristler tarafından karargah, silah mevzii ve barınma alanı olarak kullanıldığı tespit edilen yeraltı sığınağı, mağara ve binalar Türk savaş uçakları tarafından imha edildi.



57 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ



Bölgede yapılan detaylı hasar ve zayiat tespit çalışmaları sonucunda 57 PKK'lı teröristin öldürüldüğü ve çok sayıda teröristin de yaralandığı tespit edildi.



Görüntü Dökümü



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-Ocak ayında Kuzey Irak'taki PKK'y ait hedeflerin vurulması



Haber: Murat VAROL / ANKARA



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