Dha Ankara - Binali Yıldırım'dan Torunlarıyla Halk Oylaması Mesajı
AK Parti'nin resmi Twitter hesabından Başbakan Binali Yıldırım'ın torunlarıyla birlikte halk oylamasının sonuçlarını takip ettiği video paylaşıldı.
AK Parti'nin resmi Twitter hesabından Başbakan Binali Yıldırım'ın torunlarıyla birlikte halk oylamasının sonuçlarını takip ettiği video paylaşıldı. Başbakan Binali Yıldırım'ın torunları videoda, "Gece gölgenin rahatına bak, 'evet' çıktı, keyfine bak" dedi.
Görüntü Dökümü:
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-Binali Yıldırım'ın torunlarının şarkı söylemesi
Haber: ANKARA,