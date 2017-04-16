Dha Ankara - Binali  Yıldırım'dan Torunlarıyla Halk Oylaması Mesajı

AK Parti'nin resmi Twitter hesabından Başbakan Binali Yıldırım'ın torunlarıyla birlikte halk oylamasının sonuçlarını takip ettiği video paylaşıldı.

Dha Ankara - Binali  Yıldırım'dan Torunlarıyla Halk Oylaması Mesajı

AK Parti'nin resmi Twitter hesabından Başbakan Binali Yıldırım'ın  torunlarıyla birlikte  halk oylamasının  sonuçlarını takip ettiği video paylaşıldı. Başbakan Binali Yıldırım'ın torunları videoda, "Gece gölgenin rahatına bak, 'evet' çıktı, keyfine bak" dedi. 

Görüntü Dökümü:

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-Binali Yıldırım'ın torunlarının şarkı söylemesi 

Haber: ANKARA,

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