Dha Ankara- Binali Yıldırım: Bu Ülkeyi Bölmeye Çalışanların Alnını Karışlarız

Dha Ankara- Binali Yıldırım: Bu Ülkeyi Bölmeye Çalışanların Alnını Karışlarız

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Binali Yıldırım, Ankara, Dha