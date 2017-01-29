Dha Ankara - BBP Lideri Destici: Anayasanın Değişmesinden Yanayız

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz anayasanın değişmesinden yanayız. Sistemin adının ne olduğunu da önemsemiyoruz. Milletin iradesinin, milletin muktedir iktidarının tam anlamıyla tecelli etmesini istedik" dedi.



BBP Genel Başkanı Destici, Ankara'da partisinin kuruluş yıl dönümünde yapılan, Program ve Tüzük Kurultayı'nda konuştu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Destici, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıklamasına göre, seçime girecek partilerden birinin de BBP olduğunu belirtti. Anayasa değişikliği tartışmalarına değinen Destici, mevcut sistemin değişmesi gerektiğini savundu. Partisinin, darbelerin karşısında olduğunu da vurgulayan BBP lideri Destici, şöyle konuştu:



"Biz anayasanın değişmesinden yanayız. Sistemin adının ne olduğunu da önemsemiyoruz. Biz, bu sistemin alternatifiyiz. İktidarın veya herhangi bir siyasi partinin alternatifi değil, antidemokratik darbe anayasasının ürünü olan mevcut sistemin alternatifiyiz; çünkü bu sistem demokrasiyi katletti. Milleti ezdi. Bu sistemde vurgunculuk, yolsuzluk, gayri ahlakilik tavan yaptı. Suç sistemde mi yoksa sistemi yönetenlerde mi? Hepsi bu suça ortaktır. Bu sistemin değişmesi gerekir. Daha demokratik, hukuku üsteleyen bir sistemin gelmesini hep arzu ettik. Milletin iradesinin, milletin muktedir iktidarının tam anlamıyla tecelli etmesini istedik. Kimden gelirse gelsin kime karşı yapılırsa yapılsın dün darbelerin karşısındaydık, bugün de karşısındayız ve yarın da darbelerin karşısında olacağız"



Görüntü Dökümü:



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-BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması



-Kurultaydan görüntüler



(CANLI YAYINLANDI)



Haber: ANKARA,