Dha Ankara- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Her Alanda Haramı Olmayan Bir Türkiye İstiyoruz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Bitlis ve Diyarbakır da hain PKK saldırıları sonucu şehit olan askerlere, polislere Allah'tan rahmet dileyerek başladı. Destici, "Şehitlerimizin mekanları cennet, ruhları şad olsun. Her birisinin çok farklı ve acıklı hikayeleri var. Geride bırakılan 3 aylık, 8 aylık çocukları var. 3, 4 aylık hamile eşler var. Engelli anne ve babalar var. Gözü yaşlı ana, baba, çocuk ve eşleri var. Gerçekten, duygulanmamak, etkilenmemek, kalbi olan, azıcık imanı olan bir kişi için mümkün değil. Ailelerinin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Emniyet Teşkilatımızın, silah arkadaşlarının ve milletimizin başı sağ olsun. Rabbim böyle acılarla bir daha karşılaştırmasın" dedi.



"ADALETLİ BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ"



Destici, "Türkiye de öyle bir sistem kurulsun ki; adı Başkanlık olsun, yarı başkanlık olsun, parlamenter sistem olsun hiç önemli değil. Ama adil bir sitem olsun. Hakça bir düzen olsun. Her anlamda "Helal bir Türkiye" istiyoruz. Adaletli bir Türkiye istiyoruz. Her alanda haramı olmayan bir Türkiye istiyoruz. Yolsuzluk, hırsızlık, haksızlık, adaletsizlik olmasın, temsilde adalet olsun. Biz bunları istiyoruz ve bunları arzu ediyoruz. Herkesin başı açığı başı kapalısı, Kürdü Türkmen'i, Çerkez'i, Laz'ı, Alevi'si, Sünni'si, sağcısı, solcusu, iktidarı muhalefeti herkesin kendini özgür hissettiği, inandığı gibi yaşadığı düşündüğünü ifade edebildiği bir Türkiye istiyoruz" diye konuştu.



"TÜRKİYE İÇİN ÇOK BÜYÜK TEHLİKELER VAR"



Türkiye'nin çok farklı problemlerinin olduğunu vurgulayan Destici, "Türkiye için çok büyük tehlikeler var. Türkiye için en büyük tehlike, en ciddi sorun, en cari ve en kapsamlı tehlike PKK terör örgütüdür. Buna bağlı olarak PYD, YPG terör örgütleridir. Bunların gözü direk Emperyalist ve Küresel Güçlerin desteği ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlığına kast etmek, ülkenin toprak bütünlüğüne kast etmek ve milletin birliğine kast etmektir. Türkiye içinde eylemlerine devam ediyorlar. Bundan daha büyük hazırlığı Suriye'nin Kuzeyinde yapıyorlar. Bizim açıklamamızdan sonra Afrin başta olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerinden, Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yansıyan görüntüler, bilgiler bizim ne derece haklı olduğumuzu ortaya koydu" şeklinde konuştu.



"PKK VARLIĞININ YOK EDİLMESİ GEREKİYOR"



Destici, "Amerika Birleşik Devletleri daha önce çekiç güç tarafından PKK verdiği desteği şimdi açık ve alenen 'Centcom' aracılığıyla Sincar başta olmak üzere PKK'ya hem de Suriye'nin kuzeyinde Pyd'ye ve YPG' ye vermektedir. Ne şekilde olursa olsun ülkemiz tarafından engellenmesi zaruridir. Bu engellenmezse, bu sürece göz yumulursa ya da bu süreç geçmişteki gibi hamasi sözlerle geçiştirilmemelidir. Bizler icraat bekliyoruz. PKK varlığının yok edilmesi gerekiyor. Biz önceki söylemlerimizde de, tespitlerimizde de haklı çıktık. Bu konuda da haklıyız. Önlemlerin alınmasını istiyoruz."



"ABD ISRARLA PYD'Yİ ORAYA GETİRMEYE ÇALIŞIYOR"



Astana görüşmeleri ile ilgili görüşlerini açıklayan Destici, "Amerika Birleşik Devletleri ısrarla PYD'yi oraya getirmeye çalışıyor. Farklı Kürt ve Arap muhalif grupları getirmeye çalışıyor. Ama hiç Türkmenlerden bahseden yok. Yani niye Kürt gruplarının muhalif temsilcileri geliyor da, niye Türkmenlerin temsilcileri Astana'ya çağırılmıyor. Suriye de Kürtlerden çok Türkmenler var. Kürt dediğimiz gruplarda Müslüman, mütedeyyin ve Türkiye'ye dost olan gruplar değil. Bunlar PYD, YPG eşittir PKK" dedi.



"ABD'NİN TUZAĞININ BEDELİNİ AĞIR BİR ŞEKİLDE ÖDÜYORUZ"



"Suriye politikası şuanda Rusya ile götürülmeye çalışılıyor" diyen Destici, 'Rusya'dan en son yapılan açıklamada "Bizim desteğimiz olmasaydı Esat çoktan düşmüştü' dediler. Bunları da göz ardı etmemek lazım. Türkiye'nin Suriye politikasını geliştirirken yeni tuzaklara düşmemesi adına, yeni kayıplar yaşanmaması adına, geçmişten de ders alarak daha dikkatli olması lazım. ABD'nin tuzağına düşüldü. Şimdi bir de Rusya tuzağı ile karşı karşıya kalmayalım. ABD'nin tuzağının bedelini ağır bir şekilde ödüyoruz. Yüz binlerce kardeşimiz hayatını kaybetti. Milyonlarca kişi yerinden yurdundan oldu. Suriye'nin 3'de 2 si savaş halinde. Bunun ağır bedellerini ödediler. Yeni tuzaklarla yeni bedeller ödemeyelim" diye konuştu.



DESTİCİ, İSTİHBARAT VE EMNİYET TEŞKİLATLARINA TEŞEKKÜR ETTİ



Ortaköy'deki Reina'ya gerçekleştirilen saldırının failinin, 17 gün süren operasyonla yakalandığını hatırlatan Destici, istihbarat ve emniyet teşkilatlarına teşekkür etti. Destici, "Gece gündüz demeden çalışan, uykusuz geceler geçiren, failleri yakalayan emniyet teşkilatı mensuplarımızın mutlaka ödüllendirilmesi gerekir. Nasıl ki zafiyet ve hata olunca hesap soruluyorsa, başarının da ödüllendirilmesi gerekir. Bizim teklifimiz, saldırıyı yapan failin evinde bulunan 197 bin dolar, başından beri operasyona katılan istihbarat ve emniyet personeline ikramiye olarak verilsin. Elbette polislerimiz bu işi ikramiye almak için yapmıyor ama dediğim gibi nasıl ceza varsa başarı karşısında mutlaka bir ödül olmalı." diye konuştu. Destici, "Bu saldırıdan sonra belli kesimler tarafından mütedeyyin kesimlere karşıda bir saldırı gerçekleştirildi. Failllerin ortaya konması ile birlikte bu saldırıların da ne kadar haksız, yersiz olduğu milleti ayrıştırmaya, bölmeye yönelik olduğu da ortaya çıktı" dedi.



"MİLLETVEKİLLERİ KENDİ, VİCDANLARIYLA KARAR VERSİNLER"



Meclis'te görüşülecek olan Anayasa teklifinin ikinci Tur oylaması ile ilgilide açıklama yapan Destici, "Meclis'te işlenecek olan süreç Anayasal ve hukuki bir süreçtir. Herkesin bu sürece saygı göstermesi gerekir. Bu sürecin hem Gazi Meclisimizin onuruna yakışır bir havada devam etmesi gerekir. Hem de oradaki şerefli milletvekillerinin de hal ve tavırları da bu Gazi Meclisimizin onurunu zedeleyecek şekilde olmamalıdır. Meclis dışındaki muhalefet partileri, mecliste kavga istemiyoruz. Biz mecliste yumruklaşma istemiyoruz. Biz mecliste küfürleşme, hakaretler istemiyoruz. Bu görüntüler bütün dünya'ya servis ediliyor. Filipinler Meclisi karıştı, Kore meclisinde tekmeler hava da. Bütün dünya bu görüntüleri nasıl izliyorsa bizimkileri de izliyorlar. Bir milletvekilinin bacağının ısırılıp ısırılmadığını ya da arkadan yumruk atılıp atılmadığını bilmiyorum ama bütün bunlar Dünya kamuoyuna böyle yansıdı. Bunlar Türkiye Cumhuriyetinin itibarını zedeliyor. Türk Milletinin itibarına zarar veriyor. TBMM'nin, Türk Milletinin itibarını zedelemeye hiçbir milletvekilinin de hakkı da haddi de yoktur. Bu süreçte herkesi daha sağduyulu, sakin olmaya davet ediyoruz. Anayasal ve hukuki süreçte elbette itirazlar yapılsın. Her şey Anayasa'ya ve hukuka uygun olsun. Meclis iç tüzüğüne uygun olsun. Biz bunları derken diğer şaklabanlıklarında olmasını istemiyoruz. Oyunu attıktan sonra pul gösterilme görüntülerini de istemiyoruz. Her şey usule ve esasa göre yapılsın. Milletvekilleri kendi, vicdanlarıyla karar versinler. Milletvekilleri oy kullandıktan sonra şu konuşulmasın Türkiye de. Baskı oldu, haklarında dedikodu var onun için pul göstermek zorundalar. Kendi iradeleriyle oy kullanmıyorlar gibi sözler meclise ve o meclisin şerefli üyelerine yakışmıyor. Milletvekillerinin özgürce, vicdanlarıyla oy kullanacakları ortam sağlansın. İnşallah ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olur. Bizde süreci takip ediyoruz. Biz hükümete, iktidara, muhalafete görüşlerimizi bildirdik."



"REFERANDUM SÜRECİ İLE TÜRKİYE KARŞI KARŞIYA KALIRSA OHAL'İN KALDIRILMASI ZARURİ OLUR"



'Milli İrade her şeyin üzerindedir' Diyen Destici, "Netice de halk karar verecektir. Herkesin tezini halka iyi bir şekilde anlatabileceği ortam sağlanmalıdır. Referanduma OHAL ile gidilmemesi gerekir. Her ne kadar bugün OHAL uzatılmış olsa bile eğer bu teklif meclisten geçer de, bir referandum süreci ile Türkiye karşı karşıya kalırsa OHAL'in kaldırılması zaruri olur" dedi.



"DÖVİZDEKİ ARTIŞ BU TÜR SÖZLERLE, BU TÜR UYGULAMALARLA YA DA TAVSİYELERLE ÖNLENMEZ"



Döviz artışı ile ilgili açıklama yapan Destici, "Dövizdeki artış, "dövizinizi bozdurun" ya da bu "dövizdeki artış belli çevrelerin manipülasyonu" diyerek bu iş çözülmez. Çözülmediği de ortada. Çağrı yapıldı vatandaş 3 TL'den dolarını bozdurdu. Dolar şimdi 3.80 TL. Bunları da bozduran küçük yatırımcı. Bunların zararını kim karşılayacak. Bozdurulacaksa herkes bozdurmalıydı. 70 milyar dolar özelde dolar var. Bozdurulan ne kadar 250 milyon. Neden herkes bozdurmuyor. Herkes taşın altına elini koysun. Külfet fakirde, nimet zenginde. Dövizdeki artış bu tür sözlerle, bu tür uygulamalarla ya da tavsiyelerle önlenmez" şeklinde konuştu. Destici, "Bizim paramız dolar karşısında değer kaybetmedi ki. Euro, Sterlin, Riyal karşısında da kaybetti. Bütün dünyadaki paralar karşısında değer kaybetti. Bu da ekonomimizin zayıf olduğu içindir. Güven, İstikrar ve üretim. Bunlar olmazsa bizim paramız diğer paralar karşısında değer kaybetmeye devam eder. Vatandaşımıza doların yatırım aracı olmadığını söylememiz gerekir. Sadece bir işlem aracı olduğunu anlatmamız gerekir. Bir alış veriş aracı olduğunu anlatmak lazım. Bunu nasıl anlatırsınız. Getirisini, götürüsünü anlatarak anlatmanız lazım. Son 15 yıl altın ne getirmiştir, toprak ne getirmiştir, arsa ne getirmiştir, dolar ne getirmiştir. Çıkıp bunu millete güzelce anlatsalar millet yastık altında dolar tutmaz. Döviz son 15 sene de sadece ikiye katlamış Altın 15 senede en az 7'ye katlamış. Toprak 15 senede yerine göre 10'a, 25'e, 50'ye katlamış. Onun için doların yatırım aracı olmadığını vatandaşımıza anlatmak gerekiyor. Onun için vatandaşımızı eğitmek gerekiyor" diye konuştu.



"ÇOCUKLARIMIZIN BİLGİ, EĞİTİM, İNANÇ VE AHLAKA YÖNLENDİRİLMESİ GEREKİR"



Okulların bu hafta sonu yarıyıl tatiline gireceğini belirten Destici, "Yarıyıl tatili bu Cuma başlıyor. Yarıyıl tatilinin öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. İnşallah başarılı bir öğretim yılı geçirilmiştir. Eğitim her şeyin başıdır. Müfredat değiştirmekle bu işler çözülmez. Elbette ki müfredatın yerli, milli olması lazım. Milli değerlerimize, manevi değerlerimize, milli ahlakımıza, milli kültürümüze sahip çıkması lazım. Bunun yanında da teknolojiyi, çağı nasıl yakalarız, ileriye doğru nasıl adımlar atarız, gelişmeyi, kalkınmayı nasıl sağlarız bunları da gençlerimize, toplumumuza doğru bir şekilde anlatılmasını ve toplumumuzun her bir ferdinin yeni yetişen nesillerimiz, öğrencilerimiz başta olmak üzere bilgi ile donatılması gerekir. Şuanda ne yapılıyor, çocuklarımızın elinde telefon, tablet, oyun bu kültüre yönlendiriyoruz. ya da televole kültürüne yönlendiriyoruz. Çocuklarımızın bilgi, eğitim, inanç ve ahlaka yönlendirilmesi gerekir" dedi.



"DURMADAN AF ÇIKARTIRSAN BU SEFERDE DİĞER DÜZENLİ ÖDEYENLERE HAKSIZLIK YAPILMIŞ OLUR"



Vergi affı ile ilgilide açıklama yapan Destici:"Vergi affının esnafa çıkması önemlidir. Doğru bir karardır. Ama biz bütün vatandaşlarımızı kapsayan bir sicil affı çıkması gerekir. Biz bu affın bütün vatandaşlarımızı kapsamasını Büyük Birlik Partisi olarak tavsiye ediyoruz ve bekliyoruz. Vergi affı için Nisana kadar süre tanındı. Bu uygulamayı da doğru buluyoruz. Vatandaşımıza, esnafımıza, tüccarımıza destek olmak gerekir. Sıkboğaz etmemek gerekir. Tabi bunu yaparken vergisini zamanında ödeyenle, ödemeyenin arasında bir fark olması gerekir. Zamanında ödeyeninde bir mükafatla ödüllendirilmesi gerekir. Durmadan af çıkartırsan bu seferde diğer düzenli ödeyenlere haksızlık yapılmış olur hem de gevşemeye sebep olabilir. Ağır bir vergi sistemi var. Bu vergi sisteminin baştan düzenlenmesi gerekir. Çok fazla vergi çeşidi var. Vergi kalemi var. Bunların yeniden düzenlenmesi gerekir. Bir kişi dükkan açtığı zaman 50 yere gidiyor. Bunların tek elde ve tek kalemde toplanması gerekir." dedi.



