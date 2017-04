Dha Ankara- Baydemir: Hükümet Sonuç Açıklamakta Acele Etmesin, Referandum Bitmemiştir

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, referandum sonuçlarına ilişkin HDP Genel Merkezinde açıklama yaptı. HDP'nin Sandık Takip Sistemi verileriyle YSK verilerinin örtüşmediğini ifade eden Baydemir, Anadolu Ajansı'nın da açıkladığı verilerle manipülasyon yaptığını söyledi. Mühürsüz oy pusulalarının kabul edilmesinin de açık bir seçim ihlali olduğunu belirten Baydemir, hükümetin sonuç açıklamakta acele etmemesini, itirazlar sonuçlanana kadar seçimin bitmediğini söyledi.



Baydemir, şöyle konuştu:



"Her şeyden önce anayasa bir toplumsal sözleşme mutabakat metnidir. Bu saat itibariyle ortaya çıkan sonuç, bir toplumsal mutabakatın oluşmadığının net bir göstergesidir. Referandum kampanyasının başladığı günden bugüne gerçekleşen 65 sayfalık ihlal raporunu önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Eş Genel Başkanlarımızın tutuklanması, OHAL, Kürt coğrafyasındaki sıkıyönetim ve bütün baskı politikaları zaten meşruiyet kriz doğuracaktı. Ancak bugün itibariyle yaşadığımız gelişmeler çok ciddi sıkıntılara işaret etmektedir.



Her şeyden önce sabahın erken saatlerinden bu yana kadar mühürsüz pusulalarının kullanılması, müşahitlerin sandık çevrelerine alınmaması, müşahitlerin dövülerek sandık alanından uzaklaştırılması ve benzer yüzlerce ihlale ilişkin itirazlarımızı yaptık.



SEÇİM SONUCUNU AA BELİRLEYEMEZ



Basın toplantısının esas amacı YSK'nın verileriyle Anadolu Ajansının verilerindeki çelişkidir. YSK'dan bize gelen bilgiye göre sandıkların yüzde 91'i açıldı yani daha yüzde 9'u açılmadı. Hal böyleyken AA sandıkların yüzde 99'unun açıldığı gibi bir algı operasyonuyla seçim sonucuna gölge düşürmektedir. Hukuken, ahlaken bir ajans sonucu belirleyemez. Sonucu YSK belirler. YSK bütün partilere, ajanslara saniye saniye online aktarmak zorundadır ama gün boyu kesintiler olmuştur. Bu da kaygıları arttırmaktadır.



MÜHÜRSÜZ HER BİR OY GEÇERSİZDİR



AA'nın son 2 seçimdeki açıklamalarıyla bugün bu saate kadar açıklanmamış olması da ihlal alanı oluşturmaktadır. Her şeyden önce seçim kanunu çok net bir ibare taşımaktadır. Mühürsüz pusula ve zarfın kullanılacağı her bir oy geçersizdir. An itibariyle yüzlerce itiraz dilekçemiz vardır.



MÜHÜRSÜZ OY PUSULALARININ YÜZDE KAÇI 'HAYIR'DIR?



Mühürsüz ve hukuka aykırı olan oy pusulalarının yüzde kaçı 'evet'tir yüzde kaçı 'hayır'dır? Bu sorunun yanıt dahi şaibeli durumu ortaya koyacaktır. Gizli oy, açık sayım ilkesi ihlal ediliyor. Şu anda bile kimi merkezlerden müşahitlerimiz ve yurttaşlar uzaklaştırılmak isteniyor. Bu açık ve net bir seçim ihlalidir.



BİZİM SONUÇLARIMIZLA YSK SONUÇLARI ARASINDA AÇIK FARK VAR



68 sandığın sonuçları ile müşahitlerimizin gönderdiği tutanaklar arasında fark vardır. Bu sayı her geçen dakika artıyor. ATO başta olmak üzere pek çok yerde müşahitlerimiz baskı altında, dövülüyor, uzaklaştırılıyor.



SANDIĞA GİREN İRADE İLE KAYITLARA GİREN İRADE AYNI OLMAK DURUMUNDADIR



Sandığa giren irade her neyse kayıtlara giren irade aynı olmak durumundadır. Hiç kimsenin milletin, halkın iradesini olduğunda farklı gösterme hakkı yoktur.



İTİRAZLARIMIZ SONUÇLANANA KADAR SEÇİM BİTMEMİŞTİR



YSK'ya ulaşan tüm tutanaklar resmiyete kavuşuncaya kadar herhangi bir ajansın verisi ahlaken de hukuken de siyaseten de sonuç olarak tahlil edilemez, kabul edilemez. İtirazlarımız sonuçlanıncaya kadar seçimin kesinleşmediğini kamuoyuna açıklıyoruz. Gerek müşahitlerimiz gerekse sandık kurullarındaki görevlilerimiz ıslak tutanakları bize ulaştırsın ki aradaki ihlal alanı ortadan kaldırılabilsin. 2 milletvekilimiz Mithat Sancar ve Dilan Dirayet Taşdemir bu ihlallerin giderimi konusunda ve itirazlarımızı sunmak için YSK'deler. Bu saat itibariyle referandum sonuçlanmamıştır, bitmemiştir.



SANDIĞA GİREN İRADE HER NEYSE KAYITLARA GEÇEN DE O OLMALIDIR



HDP'nin duruşu nettir: sandığa giren irade her neyse sandıktan çıkan, kayıtlara geçen de o olmalıdır. Referandum sonuçlarının nasıl okunması gerektiğini elbette daha sonra kamuoyuyla paylaşacağız.



HÜKÜMET SONUCU İLAN ETMEKTE ACELECİ DAVRANMASIN



668 ıslak imzalı tutanaktaki rakamlar YSK rakamları ile örtüşmemektedir. Bizdeki rakamlardaki hayır YSK'dakinden daha fazla ve bu sayının artacağını düşünüyoruz. Gerek hükümetin ve gerekse ilgili tüm kurum ve kuruluşların sonucu ilan etme konusunda aceleci davranmamaları çağrısında bulunuyoruz. Çünkü alelacele yapılacak açıklama, şaibe boyutunu güçlendirecektir. "



