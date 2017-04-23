Dha Ankara - Başkentte Kar Yağışı
ANKARA'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
ANKARA'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Başkentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, öğle saatlerine kadar zaman zaman etkili oldu. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan Ankaralılar, yağıştan olumsuz etkilendi. Özellikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e gelen ziyaretçiler, kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Başkentte kar yağışı, öğleden sonra etkisini kaybetti.
Görüntü Dökümü:
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-Kar yağışından görüntüler
-Sokaklardan görüntü
-Vatandaşların kar yaşığında yürümesi
-Genel ve detay görüntüler
(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)
Haber: ANKARA,