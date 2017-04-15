Dha Ankara - Başkentte Hırsızlık, Yankesicilik, Dolandırıcılık Gibi Çeşitli Suçlardan 174 Kişi...

ANKARA Emniyet Müdürlüğü'nce, 15 Mart Çarşamba günü saat 08.00'den 30 Mart Perşembe günü saat 08.00'e kadar Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçe sorumluluk bölgesinde bulunan cadde, sokaklarla umuma açık yerlerde ve bu yerlerde bulunan kişilerin üstlerinde, araçlarında ve eşyalarında gerçekleştirilen uygulama sonucunda GBT sorgusu yapılan 70 bin 669 kişiden çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 258'i yakalandı. Hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan ise 174'ü tutuklandı.



Ankara Valiliği'nden asayiş faaliyetlerine ilişkin yapılan duyuruya göre, bu uygulamalarda; 28 bin 582 motorlu araç kontrol edildi. Çalınan 106 oto bulunurken, 169 modifiyeli araca işlem ve 600 şahsa idari işlem yapıldı. Uygulamalarda ayrıca; 8 ruhsatlı tabanca, 70 ruhsatsız tabanca, belgeli 3 pompalı tüfek, belgesiz 25 tüfek, 70 kurusıkı silah,15 kesici ve delici alet, bin 546 adet değişik çapta fişek, 3 bin 727 gram uyuşturucu madde, bin 180 adet uyuşturucu hap, 10 bin 111 kaçak bandrolsüz sigara ele geçirildi.



Haber: ANKARA,