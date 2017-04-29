Dha Ankara- Başkent'te Çobanlar Küçükbaş Hayvan Sürüsü Gezdirdi

ANKARA'da Mayıs ayında düzenlenecek olan kırsal hizmetler fuarı için düzenlenen tanıtım toplantısında çobanlar, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda küçükbaş hayvan sürüsü gezdirerek bir Ankara keçisine kırkım yaptı.



Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi tarafından ilki geçen yıl düzenlenen 'Ulusal Kırkım Şampiyonası'nın ikincisi ve Atatürk Kültür Merkezi'nde Türkiye'de ilk defa düzenlenecek olan 'Anadolu Yetiştiriciler, Canlı Hayvan ve Çobanlar Fuarı' ile 'Anadolu Kırsal Hizmetler Fuarı'nın tanıtım toplantısı Kızılay 15 Temmuz Milli İrade meydanında yapıldı.



"ÇOBANLAR GÜNÜ" İLAN EDİLEBİLİR



Kızılay 15 Temmuz Milli İrade meydanına arabalarla konvoy halinde getirilen küçükbaş hayvanlar vatandaşlar tarafından ilgi odağı oldu.



Tanıtım toplantısına katılan çobanlar, kucaklarında kuzularla, kaval sesleri eşliğinde, Kızılay'da yaptıkları yürüyüşün ardından Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik açıklamalarda bulundu. Türkiye'de 44 milyon küçükbaş hayvan, 260 bin de yetiştirici çoban bulunduğunu belirten Çelik, "Tüm yetiştirici çobanları fuara katılmaya davet ediyoruz" diyerek, bu fuarın kendileri için önemli bir motivasyon sağladığını vurguladı. Çelik, gelecek yıldan itibaren bir de "Çobanlar Günü" ilan edilip kutlanması için Bakanlığa başvuruda bulunmayı düşündüklerini söyledi.



Ankaralıların yoğun ilgi gösterdiği tanıtım programı, kırkım zamanı gelen bir Ankara keçisinin, makineyle, standartlara uygun biçimde kırkılmasıyla tamamlandı. AKM'de ilki gerçekleştirilecek Anadolu Yetiştiriciler, Canlı Hayvan ve Çobanlar Fuarı'nda, "Ak Karaman, Orta Anadolu merinosu ve Ankara keçileri" arasından en güzel koç ve tekeler seçilerek, sahipleri ödüllendirilecek.



Fuar kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Ulusal Kırkım Yarışması'nda da kırkımcılar zamanla yarışırken, uluslararası standartlarda yapılan hatalardan da puan düşülerek şampiyon belirlenecek.







Görüntü dökümü



Meydanda bulunan küçükbaş hayvanlar



Hayvanların bulunduğu konvoyun gelişi



Kaval çalınması



Yavru kuzulardan görüntü



Basın Açıklaması



Genel ve detay görüntüler



Haber: Muhammet BAYRAM / ANKARA,