Dha Ankara - Başbakan Yıldırım, Rus Mevkidaşı Medvedev'e Rus Mürettebatın Durumu Hakkında Bilgi...

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Başbakanı Dimitri Medvedev ile saat 19.00'da telefonla görüştü.



Görüşmede, "Liman" adlı Rus askeri gemisinin, yoğun sis nedeniyle yaşanan kaza sonucu Karadeniz'de batmasından duyulan üzüntünün ifade edildiği, Türk makamların çalışmaları sonucu kurtarılan Rus mürettebatın durumu hakkında bilgi verildiği ifade edildi. Başbakan Medvedev'in ise, Rus askeri gemisinde bulunan 78 mürettebatın tamamının kurtarılmasından dolayı teşekkürlerini ilettiği kaydedildi.



Haber: ANKARA,