Başbakan Yıldırım, Meclis'te Süt Dağıttı

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'de milletvekillerine süt dağıttı.

Başbakan Yıldırım, Meclis'te Süt Dağıttı

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, TBMM'de milletvekillerine süt dağıttı. Milletvekilleri, Başbakan Yıldırım'ın cezve içinden, üzerinde TBMM yazılı karton bardaklara doldurduğu sütün tadına baktı.

Görüntü Dökümü:

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-Başbakan Yıldırım'ın cezveden bardaklara süt doldurması

-Milletvekillerinin Başbakan Yıldırım'a bardaklarını uzatması

-Sütün tadına bakılması

-Detaylar

Haber: ANKARA,

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