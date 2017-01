Dha Ankara: Başbakan Yıldırım: Meclis'te Haklarında Soruşturma Açılabilecek

Başbakan Binali Yıldırım, Dünya Gümrük Günü etkinliklerine katılarak açıklamalarda bulundu. Yıldırım konuşmasında Anayasa Değişiklik Teklifine değinerek," Mevcut sistemde Cumhurbaşkanını yargılama hemen hemen imkansız. Cumhurbaşkanı bu kadar çok yetkiye rağmen suçlanamıyor. Yetki kullanıyorsan, sorumlulukta olacak. Sadece vatana ihanetten suçlanabilir. Şimdi geleni söyleyim, Cumhurbaşkanı, Bakanları yardımcıları hepsi, her suçtan dolayı suçlanabilecek. Meclis'te haklarında soruşturma açılabilecek." diye konuştu.



Başbakan Binali Yıldırım, Dünya Gümrük Günü, etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda konuştu. Binali Yıldırım'ın konuşmasında şu ifadeler yer aldı:"Bu toplantıda aranızda olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hepinizin bildiği gibi Dünya Gümrük Örgütü tarafından her yıl Dünya Gümrük Günü kutlanıyor. Bu sen için Dünya Gümrük Örgütü tarafından veri analizi teması altında etkin sınır yönetimi için veri analizi sloganının benimseneceği teşvik edileceği bir gün olarak seçilmiş durumda bu yıl ki tema çerçevesinde hem gümrük idareleri hem gümrük işlemlerine katkıda bulunana özel sektör kuruluşları veri analizlerinin gümrük çalışmalarına sağladığı katkıya dikkat çekecekler. Ayrıca veri analizi kapsamında ortaya konan çalışmaları paylaşma fırsatı bulacaklar."



"PROJE İLE GERÇEK BİR DEĞİŞİM SAĞLANMIŞ OLUYOR"



Başbakan Binali Yıldırım konuşmasında Şubat'ta yürürlüğe girecek E Tır uygulamasına değindi. Yıldırım, "27- 28 Kasım 2015'te fiilen başladığımız E- Tır uygulaması bu yılın Şubat ayında tamamen yürürlüğe girmiş olacak. Başarıyla tamamlanan pilot proje çerçevesinde İran Türkiye tırları elektronik teminat kullanmak suretiyle bütün işlemlerin ve bilgi aktarımı karşılıklı olarak elektronik ortamda gerçekleşecekler. Bütün proje ortakları işlemleri anlık olarak elektronik ortamda takip edebiliyor. Sonuçların Birleşmiş Milletler bünyesindeki Tır Sözleşmesi'ne taraf 70 ülke ile de paylaşıyoruz. Komşu Gürcistan ile bu sene tamamlamayı planladığımız E Tır pilot projemizi uygulamaya koyduğumuzu burada ilan etmek istiyorum. Bu proje ile gümrükten gümrüğe kelimenin tama anlamıyla gerçek bir değişimi sağlanmış oluyor" diye konuştu.



"ÖNEMLİ OLAN ALTYAPININ DEĞİL ZİHNİYETİN DEĞİŞMESİDİR"



Başbakan Binali Yıldırım, taşımacılıktan lojistiğe geçilen bir sürecin yaşandığını vurguladı. Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:"143 tane fal gümrüğümüz var. Hepsi kara sınır kapılarıyla sınırlı değil, şehirlerin içinde gümrükleme alanları var. Lojistik merkezleri var. Kara hudut kapılarındaki çıkışlar transite kullanılıyor. İçerdekilerde gümrükleme, paketleme, montaj yapılıyor. İş lojistiğe döndü. Kara limanları yapılmaya başlandı. Taşımacılıktan lojistiğe geçen bir süreci yaşıyoruz. Burada daha kat edeceğimiz uzun mesafeler var. Alışkanlıkları değiştirmek kolay bir iş değil. Alışkanlık statüko değişimin en büyük düşmanıdır. Önemli olan altyapının değişmesi değil, önemli olan zihniyetin değişmesidir."



"BAZI BANKALAR GÖRÜYORUM Kİ, BUNU ANLAMAMIŞLAR"



1 Ocak tarihi itibariyle Taşınır Rehni Kanunu'nun çıkarıldığını kaydeden Binali Yıldırım, "Bu çok sessiz sedasız oldu ama bu bir devrimdir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde teminat sorunu en büyük sorundur. Bu taşınır malların teminata konu olması çok büyük bir rahatlık bazı bankalar görüyorum ki, bunu anlamamışlar. Ne yazık ki bunlardan birisi de kamu bankası. Bununla ilgili nazlanıyorlar. Bu teminat olur mu altından hava geçiyor su geçiyor diye bin bir mazeret kardeşim kanun çıktıysa uygulayacaksınız. uygulamassanız irade gereği neyse yapar. Size demiş miyiz orada büyükbaş, küçükbaş hayvanı varsa torna tezgahı varsa, silahı varsa hepsini teminata alacaksınız. Birazda siz taşın altına elinizi koyun. Hep niye milletten bekliyorsunuz ? Amerika Başkanı oturdu yerine, dünya piyasalarındaki bu dalgalanmalarda sona erecek" açıklamalarında bulundu.



"MİLLET ÖNÜNE SANDIĞI KONACAK, KARARINI VERECEK"



Anayasa Değişiklik Teklifi'ne ilişkin konuşan Binali Yıldırım," Asıl söz millet söyleyecek. Biz millete gidişin önünü açtık" dedi. Binali Yıldırım, "Önümüzdeki 75 gün önemli, bu 75 gün nedir? bir halk oylaması yapacağız. Meclis'te Anayasa Değişikliğini 339 oyla yüce Meclis'imiz kabul etti. Meclis Anayasa'yı değiştirmedi arkadaşlar. Meclis, Anayasa Değişikliğinin millete gideceğini kabul etti. Millet önüne sandığı konacak, kararını verecek. Asıl söz millet söyleyecek. Biz millete gidişin önünü açtık. 12 Eylül öncesi 119 turda Cumhurbaşkanı seçememiş Türkiye. 5 buçuk ay Cumhurbaşkanı yok. Cumhurbaşkanı seçimleri ya darbe sebebi olmuş, ya da darbeden sonra olmuş. Böyle bir ülke olabilir mi, böyle bir demokrasi olabilir mi? Böyle bir Cumhuriyet rejimi Türkiye'ye yakışır mı? İktidar sandıkla başlayacak sandıkla bitecek. İki sandık arasında kesintisiz iktidar olacak" ifadelerini kullandı.



" CUMHURBAŞKANI HER SUÇTAN DOLAYI SUÇLANABİLECEK"



Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa Değişiklik Teklifi ile Cumhurbaşkanı'nın yargılanabileceğini söyledi. Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti: "Mevcut sistemde Cumhurbaşkanını yargılama hemen hemen imkansız. Cumhurbaşkanı bu kadar çok yetkiye rağmen suçlanamıyor. Sorumsuz, yetkiler gani, böyle bir şey yok. Böyle güzel bir dünya yok. yetki kullanıyorsan, sorumlulukta olacak. Sadece vatana ihanetten suçlanabilir. Onun içinde Meclis'teki vekil sayısının yüzde 75'inin oluru lazım. Şimdi geleni söyleyim, Cumhurbaşkanı, Bakanları yardımcıları hepsi, her suçtan dolayı suçlanabilecek, Meclis'te haklarında soruşturma açılabilecek. Nasıl başlangıçta soruşturma açılacak, soruşturma Komisyonları kurulacak, sonunda yüce divana gönderilip gönderilmemesine de 3 te 2 çoğunlukla karar verilecek yani yüzde 66 . Hangisi daha emniyetli? "



-Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları



Haber: Aliye ULUSOY/ANKARA