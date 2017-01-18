Başbakan Binali Yıldırım bugün Çankaya Köşkü'nde Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keııchı İshıı'yi kabul etti.
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Kabul'den
Haber: ANKARA
Dha Ankara- Başbakan Yıldırım Japonya Bakanı İshıı'yi Kabul Etti
Başbakan Binali Yıldırım bugün Çankaya Köşkü'nde Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keııchı İshıı'yi kabul etti.
Başbakan Binali Yıldırım bugün Çankaya Köşkü'nde Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keııchı İshıı'yi kabul etti.
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