Dha Ankara- Başbakan Yıldırım Japonya Bakanı İshıı'yi Kabul Etti

Başbakan Binali Yıldırım bugün Çankaya Köşkü'nde Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keııchı İshıı'yi kabul etti.

Dha Ankara- Başbakan Yıldırım Japonya Bakanı İshıı'yi Kabul Etti

Başbakan Binali Yıldırım bugün Çankaya Köşkü'nde Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keııchı İshıı'yi kabul etti.

Görüntü Dökümü:

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Kabul'den

Haber: ANKARA

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