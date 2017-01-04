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Dha Ankara - Başbakan Yıldırım İngiltere Dışişleri Bakanı Duncan ile Görüştü

Dha Ankara - Başbakan Yıldırım İngiltere Dışişleri Bakanı Duncan ile Görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Alan Duncan'ı Çankaya Köşkü'nde kabul ettiGörüntü Dökümü------------------------Binali Yıldırım'ın, Alan Duncan'ı karşılamasıGenel ve detay görüntüler.

Dha Ankara - Başbakan Yıldırım İngiltere Dışişleri Bakanı Duncan ile Görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Alan Duncan'ı Çankaya Köşkü'nde kabul etti

Görüntü Dökümü

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Binali Yıldırım'ın, Alan Duncan'ı karşılaması

Genel ve detay görüntüler

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