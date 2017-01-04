Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Alan Duncan'ı Çankaya Köşkü'nde kabul etti
Görüntü Dökümü
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Binali Yıldırım'ın, Alan Duncan'ı karşılaması
Genel ve detay görüntüler
Dha Ankara - Başbakan Yıldırım İngiltere Dışişleri Bakanı Duncan ile Görüştü
Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Alan Duncan'ı Çankaya Köşkü'nde kabul ettiGörüntü Dökümü------------------------Binali Yıldırım'ın, Alan Duncan'ı karşılamasıGenel ve detay görüntüler.
Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Alan Duncan'ı Çankaya Köşkü'nde kabul etti
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