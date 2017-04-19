Dha Ankara- Başbakan Yıldırım, Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nı Kabul Etti

Başbakan Binali Yıldırım bugün Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas Maldonado'yu kabul etti. Kabulde, Türkiye ile Dominik Cumhuriyeti arasında ikili işbirliğinin her alanda geliştirilmesi yönündeki ortak iradenin vurgulandığı kaydedildi. Konuk Bakan'ın, Türkiye'nin Karayipler bölgesine son yıllarda yaptığı önemli katkılara değindiği, Türkiye ile işbirliğinin artarak devam etmesini arzuladıklarını ifade ettiği belirtildi.



Haber: ANKARA,