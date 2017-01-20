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Dha Ankara- Başbakan Yıldırım'dan Taksi Durağına Ziyaret
Dha Ankara- Başbakan Yıldırım'dan Taksi Durağına Ziyaret
20 Ocak 2017 Cuma 17:40
- Yıldırım.
- Yıldırım
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[9182926] DHA
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