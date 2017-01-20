Dha Ankara- Başbakan Yıldırım'dan Taksi Durağına Ziyaret

- Yıldırım.

Dha Ankara- Başbakan Yıldırım'dan Taksi Durağına Ziyaret

- Yıldırım

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