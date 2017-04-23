Dha Ankara - Başbakan Yıldırım'dan Koltuğunu Devrettiği Yağız Keçe'ye: Benim Bakanlarım Beni Bu...

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, 23 Nisan'ın geleneksel devir teslim töreninde, koltuğunu 5'inci sınıf öğrencisi Yağız Keçe'ye devretti. Başbakan Yıldırım, Yağız Keçe'ye çocuk bakanlardan art arda yöneltilen sorular üzerine "Benim bakanlarım beni bu kadar sıkıştırmıyor" dedi.



Çankaya Köşkü'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın geleneksel devir teslim töreni gerçekleşti. Başbakan Yıldırım, koltuğunu devrederken yaptığı konuşmada, tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ederek, "Bu tarihin çocuklar için bayram olarak ilan edilmesi bir rastlantı değildir. Ulusal egemenlik bir toplumun bağımsız olarak varlığını sağlayan en önemli husustur. 23 Nisan, ulusal egemenliğimize sahip çıkma ve sürekli kılma meselesidir. Bu değerin evrenselliğini göstermektedir. Ülkemizin bütün çocuklarını ağırlamak isterdim ama bu mümkün değil" dedi.



BAŞBAKANLIK KOLTUĞUNU DEVRALAN 5'İNCİ SINIF ÖĞRENCİSİ YAĞIZ'A ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİYLE İLGİLİ SORU



Çocuk bakanların katılımıyla yapılan toplantıda, her bakanlık kendi görevini ve yaptığı çalışmaları anlattı. Sunumların ardından Başbakan Yıldırım'dan Başbakanlık koltuğunu devralan 5'inci sınıf öğrencisi Yağız Keçe, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Seçilme yaşının 18'e düşürülmesini nasıl değerlendirdiği sorulan Keçe, "Bu konu hakkında mutluluk duyuyoruz" dedi.



Kabinede kız öğrencilerin sayısındaki artış üzerinden bu konuda hükümete bir tavsiyesinin olup olmadığı sorulan Keçe, "Kadın bakanlarımızın kabinede artması lazım. Bundan memnuniyet duyarım. Umarım Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım da memnuniyet duyar" diye yanıt verdi. Başbakan Yıldırım ise "Bu memnuniyet verici. Türkiye'nin geleceği açısından, kadın ve erkek arasında fırsat eşitliğini sağlamak açısından, geleceğin Türkiye fotoğrafını burada görüyoruz" diye konuştu.



YAĞIZ KEÇE: TEKLİ EĞİTİM SİSTEMİNE GEÇİLMESİ İYİ OLDU



Başbakan Yıldırım'dan koltuğu devralan Yağız Keçe, çocuk bakanların sorularını da yanıtladı. Tekli eğitim sistemiyle ilgili bir soruyu cevaplandıran 5'inci sınıf öğrencisi Keçe, "Tekli eğitim sistemine geçilmesi iyi oldu. Sabahçı öğrencilerimiz erken gidiyordu. Öğlenci öğrencilerimiz de eve geç geliyordu" diye konuştu. Başbakan Yıldırım, art arda yöneltilen sorular üzerine Yağız Keçe'ye "Benim bakanlarım beni bu kadar sıkıştırmıyor" dedi.



Görüntü Dökümü:



--------------------------



-Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması



-5'inci sınıf öğrencisi Yağız Keçe'nin konuşması



-Çocuk bakanlar



-Soruların yanıtlanması



-Detaylar



(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)



Haber: ANKARA,