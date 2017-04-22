Dha Ankara - Başbakan Yıldırım'dan Fransız Başbakan Cazeneuve'e Taziye Mesajı
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Başbakan Binali Yıldırım'ın, 20 Nisan 2017 Paris'te gerçekleşen ve bir polis memurunun ölümü, iki polis memuru ile bir sivilin de yaralanmasına neden olan terör saldırısı sonrasında Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve'e taziye mesajı gönderdi.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Başbakan Binali Yıldırım'ın, 20 Nisan 2017 Paris'te gerçekleşen ve bir polis memurunun ölümü, iki polis memuru ile bir sivilin de yaralanmasına neden olan terör saldırısı sonrasında Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve'e taziye mesajı gönderdi.
Haber: ANKARA,