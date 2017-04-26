Dha Ankara - Başbakan Yıldırım'dan Barzani'ye Başsağlığı Telefonu

BAŞBAKAN Binali Yıldırım'ın dün akşam Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile telefonla görüştüğü belirtildi.



Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım, dün akşam IKBY Başkanı Mesut Barzani ile telefonla görüştü. Başbakan Yıldırım'ın görüşmede, TSK'nın, Şengal ve Karaçok dağlarında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği hava operasyonunda hayatını kaybeden 5 Peşmerge için, Barzani'ye üzüntülerini bildirip, başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi. Görüşmede, IKBY ile terörle mücadeleye yönelik işbirliğinin sürdürülme yönündeki iradenin de vurgulandığı kaydedildi.



Haber: ANKARA,