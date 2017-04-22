Dha Ankara - Başbakan Yıldırım'dan Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah'a Taziye Mesajı

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım Afganistan'ın Mezar-ı Şerif şehrinde kolordu karargahını hedef alan terör saldırısı hakkında, Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah'a taziye mesajı gönderdi.

Dha Ankara - Başbakan Yıldırım'dan Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah'a Taziye Mesajı

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım Afganistan'ın  Mezar-ı Şerif şehrinde kolordu karargahını hedef alan terör saldırısı hakkında, Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah'a taziye mesajı gönderdi.

Haber: ANKARA,

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