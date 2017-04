Dha Ankara - Başbakan Yıldırım: Bu İşten Türkiye Bir Kaybeder Ama  Avrupa Birliği İki Kaybeder

Başbakan Binali Yıldırım, Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği Ödül Töreni'nde konuştu. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi kararına değinen Başbakan Yıldırım," Bu işten Türkiye belki bir kaybeder ama Avrupa Birliği 2 kaybeder. Türkiye DEAŞ'a, PKK'ya karşı Suriye ve Irak'ta otorite boşluğundan doğan göçmen akımına karşı verdiği mücadele ve yaptığı fedakarlıkla sadece bu bölgede ölüm korkusu içerisinde olan insanları kurtarmıyor aynı zamanda da Avrupa'nın güvenliğini sağlıyor. Avrupa vizyonunu ortaya koyması lazım" ifadelerini kullandı.



Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği'nin 38. Ödül Töreni'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Medya mensupları Türkiye'nin demokrasisinin daha güçlenmesi ve ülkemizin gerek özgürlüklerin kişi hak ve hürriyetlerinin çok daha yerleşik hale gelmesi için çok önemli çok ciddi bir ihtiyaç"dedi. Başbakan Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü: "Gece gündüz demeden yılın her gününü her anını yürütülen bir faaliyet eğer bir istek aşk olmazsa yapılamaz. Başarılı olmakta mümkün değil biz bunun en yakın şahidiyiz. Kampanya döneminde gece gündüz demeden bizimle koşturdunuz. Yorulma nedir bilmediniz. Öf bile demediniz. Yeterli her türlü haberi bilgiyi vatandaşlarımıza gecikmeden zaman kaybetmeden aktaralım. Sizin yaptığınız bu yayınlar. Vatandaşlara kitleler halinde düşüncelerimizin aktarılması bir anlamda kanaatlerin oluşmasına da çok büyük katkı sağladı. Medya mensupları Türkiye'nin demokrasisinin daha güçlenmesi ve ülkemizin gerek özgürlüklerin kişi hak ve hürriyetlerinin çok daha yerleşik hale gelmesi için çok önemli çok ciddi bir ihtiyaç olduğunu paylaşmak istiyorum. Demokrasisi gelişen ülkelerde halkın özgür haber alması sayesinde sorunlar tartışarak konuşarak çözüme kavuşturulur. Açık demokrasi gelişen toplumlarda yapılması gereken her şeyin konuşulmasıdır."



"BU GİDİŞİN SONU AVRUPA BİRLİĞİ İÇİN CİDDİ BİR TEHDİT OLUŞTURMAKTADIR"



Başbakan Binali Yıldırım, AKPM'nin kararını şiddetle kınadığını ifade etti. Yıldırım,"Bugün Avrupa Parlamentosu Konseyi bir karar aldı. Türkiye'yi tekrar denetime tabi ülkeler grubuna aldılar. Bu çok haksız maksadını aşan bir karardır, şiddetle kınıyorum. Bu kararın arkasında Türkiye'yi bölmeye çalışan terör örgütünün, terör listesinden çıkarma gayreti olan ülkelerin milletvekilleri var. Bizim HDP'li milletvekilleri onlara katıldı hiç şaşırmadım. Avrupa'da son yıllarda İslam korkusu yükselişte ırkçılık yükselişte, Avrupa'nın bir anlamda sessiz çoğunluğuna hitap eden vicdanı olan partilerde gelecek korkusuyla maalesef bu marjinal partilerin söylemlerinden korkuyorlar ve onlarla yarışa giriyorlar. Bu kötü bir gidiştir, bu gidişin sonu Avrupa Birliği içinde ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu işten Türkiye belki bir kaybeder ama Avrupa Birliği 2 kaybeder bunun da bilinmesi Türkiye verdiği mücadele ile DEAŞ'a, PKK'ya karşı Suriye ve Irak'ta ki otorite boşluğundan doğan göçmen akımına karşı verdiği mücadele ve yaptığı fedakarlıkla sadece bu bölgede ölüm korkusu içerisinde olan insanları kurtarmıyor aynı zamanda da Avrupa'nın güvenliğini sağlıyor. Avrupa vizyonunu ortaya koyması lazım. Ona göre Türkiye ile ilişkileri geliştirmesi lazım. Ben soruyorum İngiltere'nin birlikten çıkarken yaptığı oylamada fark bizimkinden az orada bu konuşuluyor mu'Birlikten çıkmayalım diyenler, biz bunu tanımayız muhabbeti var mı'Demokrasi halkın kararına saygı göstermektir. Halkın kararı mahkemeyle düzeltilmez"diye konuştu.



