BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Şefik Dzaferoviç ve Halklar Meclisi Başkanı Safet Softiç ile Çankaya Köşkü'nde görüştü.
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Haber: ANKARA,
Dha Ankara - Başbakan Yıldırım, Bosna Hersek Temsilciler ile Halklar Meclisi Başkanlarıyla Görüştü
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Şefik Dzaferoviç ve Halklar Meclisi Başkanı Safet Softiç ile Çankaya Köşkü'nde görüştü.
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Şefik Dzaferoviç ve Halklar Meclisi Başkanı Safet Softiç ile Çankaya Köşkü'nde görüştü.
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