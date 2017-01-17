Dha Ankara - Başbakan Yıldırım, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi'ni Kabul Etti

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi'ni Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

Dha Ankara - Başbakan Yıldırım, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi'ni Kabul Etti

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi'ni Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

Görüntü Dökümü:

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-Kabulden görüntüler

Haber: ANKARA,

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