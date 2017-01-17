BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi'ni Çankaya Köşkü'nde kabul etti.
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Haber: ANKARA,
Dha Ankara - Başbakan Yıldırım, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi'ni Kabul Etti
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi'ni Çankaya Köşkü'nde kabul etti.
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi'ni Çankaya Köşkü'nde kabul etti.
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