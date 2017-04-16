Dha Ankara - Başbakan Binali Yıldırım: Bu Halk Oylamasının Kaybedeni Yoktur Kazanan Türkiye ve Aziz...

KİMSENİN KALBİ KIRIK OLMASIN KİMSE MAHZUN OLMASIN



Başbakan Binali Yıldırım balkon konuşmasında, "Kimsenin kalbi kırık olmasın kimse mahzun olmasın. Kahraman Kazan'da başlattığımız bu maraton bugün başarı ile sonuçlandırıldı. Huzur içinde gerçekleştirdik, hiçbir olumsuzluk yaşamadık şükürler olsun. Ülkemize, Türkiye'mize birliğimize beraberliğimize sahip çıktılar" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım Ak Parti Genel Merkezinde gerçekleştirdiği balkon konuşmasında, "Bizim tercihimiz evet çıktığı için mutluyuz, milli iradeyle aynı yönde olmak büyük bir şereftir" ifadelerine yer verdi. Başbakan Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:"Dayanışma, bir olma, beraber olma, birlikte Türkiye olma zamanıdır. Bizim tercihimiz evet çıktığı için mutluyuz. Milli iradeyle aynı yönde olmak büyük bir şereftir. Bu büyük mutluluğa gölge düşürecek her türlü davranış ve yorumdan kaçınacağız elbette. Demokratik olgunluğumuzu bize yakışan vakarla anlatmaya devam edeceğiz. Bizim nezdimizde öteki beriki yoktur. Kimsenin kalbi kırık olmasın kimse mahzun olmasın. Kahraman Kazan'da başlattığımız bu maraton bugün başarı ile sonuçlandırıldı. Huzur içinde gerçekleştirdik, hiçbir olumsuzluk yaşamadık şükürler olsun. Ülkemize, Türkiye'mize birliğimize beraberliğimize sahip çıktılar. Bu süre içinde Türkiye'ye müdahil olmak isteyenler bugün bir mahcubiyeti yaşamışlardır. Onların dediği değil Türkiye'nin dediği oldu. Milletin dediği oldu. Şimdi önümüze bakacağız. Şimdi milletimizin aydınlık yarınları için uzak ufuklara bakacağız. 2019 seçimlerine kadar gerekli hazırlıkları yapıp çalışarak, yeni yönetim sistemini yapılacak ilk genel seçimde hayata geçireceğiz. Bugün demokrasi millet kazandı. Hukuk devleti kazandı. Yurt için dışında yaşayan 83 milyon vatandaşımız kazandı. Bu değişiklikle beraber birliğimizi beraberliğimizi daha güçlendireceğiz, ekonomiyi daha büyüteceğiz. Kalkınmayı daha hızlı hale getireceğiz. İç ve dış düşmanlarla mücadelemiz daha şiddetlenecek. Türkiye'yi birliğini beraberliğini sağlamlaştırılmış örnek lider ülkeler arasına inşallah birlikte sokacağız. Demokrasi hukuk devletimizi daha sağlam temellere oturtacağız. Biz biriz, beraberiz, birlikte Türkiye'yiz. Bir bütünüz demokrasi bizim ortak değerimizdir. Bu uzun meşakkatli kampanya döneminde yanımda olan destek veren değerli eşim Semiha Hanımefendi ve aileme de çok teşekkür ediyorum. Bu sonucun hayırlı uğurlu olmasını diliyor tüm milletimize, AK Parti teşkilatına sonsuz şükranlarımı sunuyorum."



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları



Haber: Ümit KOZAN - Nursima KESKİN /ANKARA,