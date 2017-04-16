Dha Ankara - Başbakan Binali Yıldırım: Bu Halk Oylamasının Kaybedeni Yoktur Kazanan Türkiye ve Aziz...

Başbakan Binali Yıldırım, halk oylamasının resmi olmayan sonuçlara göre açıklanmasının ardından AK Parti Genel Merkezine geldi. Yıldırım'ın balkon konuşmasına eşi Semiha Yıldırım ve bakanları eşlik etti. Binali Yıldırım özetle şöyle konuştu: "Bilmeyen, öğrensin, duymayan duysun kardeşiz tek vücut tek bir milletiz. Bölücü hainler aklına koysun. Kardeşiz tek vücut tek bir milletiz. Aziz vatandaşlarım, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören halk oylaması gayri resmi sonuçlara göre evet ile neticelenmiştir. Cenabı Mevla'm hayırlı uğurlu eylesin. Yüksek bir katılımla sandık başına giderek demokrasimize sahip çıkan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum. Halk oylamasının güvenliğini sağlayan kamu görevlileri ve güvenlik camiasına, sandık görevlileri, müşahitlere teşekkür ediyorum. 1 milyon 269 bin gencimizi özellikle kutluyorum ilk kez sandığa giden. Demokrasi tarihimizde milletin kendi kararıyla verdiği bir seçimdir. Demokrasi tarihimizde bu oylama ile yeni bir sayfa açılmıştır. Çıkan bu sonucu halkımızın refahı huzuru için en güzel şekilde değerlendireceğiz. Teşekkürler Türkiye, aziz milletim. Yurt dışında yaşayan ve Türkiye'nin demokrasisine sahip çıkan bütün vatandaşlarımıza özellikle teşekkür ediyorum.



Kurucu genel başkanımızı, liderimiz sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Kendisi buradan defalarca bu balkon konuşmasını yaptığı yerden sevgi saygı ile selamlıyorum.



Demokratik tercihin ortaya çıkması için hepimiz çok çalıştık gayret ettik. Bu sürede sahaya çıkan herkese ülke, millet, demokrasi adına şükranlarımı sunuyorum. Kampanya boyunca bizi bir an bile yalnız bırakmaya yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu değişikliğin hazırlanmasında birlikte çalıştığımız MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve partisinin teşkilatlarına teşekkür ediyorum BU süreçte diğer partilerimize de halk oylaması sürecinde yaptıkları olumlu katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Şimdi ne yapıyoruz durmak yok yola devam. Kaldığımız yerden yola devam ediyoruz. Farklı düşünce, çözüm önerilerimiz olacak ama sonuçta birlik ve beraberliğimizi gözümüz gibi koruyacağız. Demokrasinin güzelliği de budur. Farklı fikirlere sahip olmak hiçbir şekilde birbirine üstünlük sağlamak demek değildir. Meydanlarda farklı şeyler söyledik millete farklı şeyler anlattık. Ama son sözü millet söyledi evet dedi noktayı koydu. Halkın iradesi nasıl tecelli ederse o sonuç başımızın tacıdır dedik. Halkımız seçimini yapmış cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine olur vermiştir. Bu ülke artık hiçbir vesayete harici müdahaleye tehdide boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. 15 Temmuz alçak girişimini yapan terör örgütüne, Türkiye'ye düşmanlık yapan dış mihraklara en güzel cevabı milletimiz sandıkta vermiştir. Bu seçimden Türk demokrasisinin olgunluk düzeyini bütün dünyaya göstermiştir. Türkiye Cumhuriyetinin birinci derece eşit vatandaşlarıyız. Birlik ve bütünlüğümüzü, siyasi alandaki rekabet bozamayacaktır. Vatandaşlarımızın tercihi doğrultusunda geleceği güven içinde inşa edeceğiz. BU halk oylamasının kaybedeni yoktur kazanan Türkiye ve aziz milletimdir.



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-Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları



Haber: Ümit KOZAN - Nursima KESKİN /ANKARA,