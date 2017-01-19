Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifnin ikinci tur görüşmeleri yapılırken, makam odasında basın kuruluşlarının Ankara
temsilcilerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.
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Haber: ANKARA
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Dha Ankara - Başbakan Binali Yıldırım, Basın Kuruluşlarının Ankara Temsilcileri ile Görüştü
Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifnin ikinci tur görüşmeleri yapılırken, makam odasında basın kuruluşlarının Ankaratemsilcilerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.
Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifnin ikinci tur görüşmeleri yapılırken, makam odasında basın kuruluşlarının Ankara
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