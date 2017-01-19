Dha Ankara - Başbakan Binali Yıldırım, Basın Kuruluşlarının Ankara Temsilcileri ile Görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifnin ikinci tur görüşmeleri yapılırken, makam odasında basın kuruluşlarının Ankaratemsilcilerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Dha Ankara - Başbakan Binali Yıldırım, Basın Kuruluşlarının Ankara Temsilcileri ile Görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifnin ikinci tur görüşmeleri yapılırken, makam odasında basın kuruluşlarının Ankara

temsilcilerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Görüntü Dökümü

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Haber: ANKARA

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