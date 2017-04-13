Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı DR. Mehmet Müezzinoğlu Büyükanne Projesi kapsamında maaş almaya hak kazanan anneanne ve babaannelere ilk ödemelerin yarın yapılacağını açıkladı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu," 6 ay sonraki değerlendirmeleri de göreceğiz ama yarın büyükanneler ilk ikramiyelerini alacaklar" dedi. Bakan Müezzinoğlu: "Yarın büyükannelere ilk maaşları ödeyeceğiz, bu da son derece duygusal boyutu iyi olan bizim açımızdan da doğum yapmış anneyi istihdamda tutan, aile dinamiklerine güç katan, büyükanne ile torunu, anne ile evladın güven içinde olacağı ortamı sağlayan güzel milli ve yerli bir proje oldu. İnşallah başarılı şekilde devam eder. 6 ay sonraki değerlendirmeleri de göreceğiz ama yarın büyükanneler ilk ikramiyelerini alacaklar, o ikramiyeleri torunları adına bereketli olsun diyorum. Milli seferberlik süresince Bakan yardımcım, müsteşarım, müsteşar yardımcılarım illerde tek tek herkesi ziyaret ediyor. Bürokratlarım "Büyükanne Projesi" ile ilgili önerileri de dinlediler ve çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu seyahatlerle de bunun gerçekten çok ciddi bir ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır"ifadelerini kullandı.



Haber: ANKARA,