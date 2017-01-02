BAKANLAR Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplandı.
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-Bakanlar Kurulu toplantısından fotoğraflar
Haber: ANKARA,
Dha Ankara - Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Toplandı
BAKANLAR Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplandı.
BAKANLAR Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplandı.
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