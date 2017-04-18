Dha Ankara - Bakan Soylu: Herhangi Bir Etken Söz Konusu Değil, Hava Şartlarından Dolayı Olduğu...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de polis helikopterinin düşmesine ilişkin," Helikopterde herhangi bir etken söz konusu değil. Hava şartlarından dolayı bir kazanın olduğu görülüyor. Başımız sağ olsun" dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi sonucu 7 polis, bir hakim, bir asker ve 3 personelin şehit olmasına yönelik açıklama yaptı. Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle:"Ülkemizi milletimizi üzen bir kazayla karşı karşıya kaldık. Saat 10: 00 itibariyle Diyarbakır'dan kalkan ve Tunceli'de bizim Kartal pisti olarak nitelendirdiğimiz piste iniş yapan Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait helikopter bir taraftan ilçeler arası görevlilerin intikalini sağlamak, diğer taraftan ilk derece konser yardımcılığı sınavına giren kahraman evlatlarımızı kardeşlerimizi yerleri, ne intikal ettirmek ve diğer taraftan da bir hakimimizin intikalini sağlamak için 12 kişilik toplam yolcu artı mürettebatla birlikte saat 11: 35 itibariyle Tunceli Pülümür dağ yolundan kalkışını gerçekleştirdi. Kartal pisti hem de Nazimiye'den gerekli personelleri aldı ve Tunceli Pülümür dağ yolundan kalktıktan sonra da 11: 43 sıralarında kendisiyle tüm irtibatlar kesildi. Huzur vadisinde uçuşu gerçekleştirirken sinyal kesildikten sonra bize intikal eden haberin hemen akabinde gerek Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'mız, Tunceli İl Emniyet Müdürlüğümüz ve ardından da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'mızın bütün arama kurtarma timleri bütün çalışmalarla birlikte ulaşılmaya gayret gösterildi. Sarıgül köyü etrafında olduğu tespit edildi yaklaşık 2 bin 500 metre yükseklikte. Gerek hava koşullarının hem kar hem yoğun yağmur ilk önce 1 kilometreden başlayan sonra 300 metreye kadar düşen bir görüş mesafesi darlığı yüzünden helikopterle gidilemedi. Yaklaşık 2 buçuk saatlik bir tırmanma sonucunda 4 timimiz birlikte helikopterin enkazına 16: 34 sıralarında ulaştılar. Helikopterin yere çakıldığını ve ters döndüğünü gördüler. 12 vatan evladımızın hayat belirtileri olup olmadığını kontrol ettiler. Maalesef şehit olmuşlardır. Milletimizin başı sağ olsun. Oradaki hava şartları çok zor durumda helikopterin inebilme imkanı da yok. Şu anda oradan intikalleri konusunda arkadaşlarımız değerlendirme yapıyorlar. Helikopterde herhangi bir etken söz konusu değil. Hava şartlarından dolayı bir kazanın olduğu görülüyor. Başımız sağ olsun."



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Bakan Soylu'nun açıklamaları



Haber: Aliye ULUSOY/ANKARA,