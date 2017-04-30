Dha Ankara - Bakan Müezzinoğlu'dan '1 Mayıs' Mesajı: Bu Özel Günün Türkiye'mizin En Güzel...

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Müezzinoğlu, "Adaletli, katılımcı, uzlaşmacı ve teşvik edici bir bakış açısıyla emekçi kardeşlerimizin alın terini koruma ve sendikal hareketlerin destekçisi olma yolunda kararlılıkla yürüyoruz. Birlik ve beraberlik atmosferi içinde geçmesini dilediğim bu özel günün güçlü Türkiye'mizin en güzel fotoğraflarından biri olmasını temenni ediyorum" dedi.



Çalışma Bakanı Müezzinoğlu'nun Emek ve Dayanışma Günü mesajı şöyle:



"Milletimizin geleceğe refahla ulaşması için alın teri döken emekçilerimizin; maden ocaklarından atölyelere, tarlalardan fabrikalara uzanan fedakarlık öyküleri, ülkemizin kalkınmasında saygın bir yere sahiptir. İçimizdeki emek kahramanları, her koşulda güvenli yarınlarımızın inşası için çalışmış, milletimiz adına inanç ve azmin destekçisi olmuşlardır. Bizler de onlardan aldığımız güçle, yine onlar için huzurlu bir gelecek oluşturmayı kendimize görev addediyoruz. Bu sorumluluğumuz doğrultusunda da; emekçimizin alnındaki ter kurumadan hakkını alması, insan onuruna yakışır şekilde yaşaması ve çalışma hayatında karşılaşacağı risklerin en aza indirilmesi için çalışıyoruz. Adaletli, katılımcı, uzlaşmacı ve teşvik edici bir bakış açısıyla emekçi kardeşlerimizin alın terini koruma ve sendikal hareketlerin destekçisi olma yolunda kararlılıkla yürüyoruz. Bu düşüncelerle akıl terine alın teriyle değer katan tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten tebrik ediyor, birlik ve beraberlik atmosferi içinde geçmesini dilediğim bu özel günün güçlü Türkiye'mizin en güzel fotoğraflarından biri olmasını temenni ediyorum"



Haber: ANKARA,