Dha Ankara - Bakan Müezzinoğlu, 1 Mayıs Dolasıyla Fabrikaları Ziyaret Etti (1)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Sincan Organize Sanayi Bölgesindeki Arçelik fabrikası ile Etimesgut'taki MKE Gazi Fişek Fabrikasını ziyaret etti. Bakanı Müezzinoğlu, "Emek ne kadar güçlü olursa, emeğin hak ve hukuku ne kadar güçlü korunursa ülkemizin dünya ile yarışı da o kadar güçlü olacaktır" dedi.



Görüntü Dökümü



-------------



-Bakan Müezzinoğlu'nun açıklamaları



-Bakan Müezzinoğlu'nun ziyaretleri



-detaylar



Haber-Kamera: ANKARA