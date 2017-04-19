Dha Ankara- Bahçeli: Sine-i Millet Yaygarası Zillet-i Mağlubiyetin İfadesidir

"16 NİSAN'A MÜHÜRSÜZ SEÇİM DEDİLER. TANIMIYORUZ DEDİLER. MEŞRUİYETİNİ TARTIŞTILAR. AMA KESİN KARAR VE HÜKMÜ YSK VERDİ, BU BAHSİ KAPADI"



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabı twitter üzerinden YSK'nın referandum iptal başvurularını reddetmesine ilişkin, "16 Nisan'a mühürsüz seçim dediler. Tanımıyoruz dediler. Meşruiyetini tartıştılar. Ama kesin karar ve hükmü YSK verdi, bu bahsi kapadı. Milli iradeyi tanımayanların, durduk yere sine-i millet yaygarası koparması zillet-i mağlubiyetin ifadesidir ki, bundan da demokrasi çıkmaz. Kıdemli kaos uzmanları tezgahlarını başka yere açsın. Deneyimli kriz ustaları boşuna çırpınmasın; 16 Nisan bitmiş, sayfa kapanmıştır" dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabı twitter üzerinden YSK'nın referandum iptal başvurularını reddetmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Meşhur bir atasözümüzdür: 'Yenilen pehlivan güreşe doymaz.' Benim sözümdür: 'Yese de doymayan, içse de dolmayan pehlivan olmaz.' 16 Nisan halkoylamasını lekelemek isteyenler son şans ve kozlarını YSK'da denediler. Amma velakin bacadan girmek isterlerken kapıdan döndüler.



KESİN KARAR VE HÜKMÜ YSK VERDİ, BU BAHSİ KAPADI



16 Nisan'a mühürsüz seçim dediler. Tanımıyoruz dediler. Meşruiyetini tartıştılar. Ama kesin karar ve hükmü YSK verdi, bu bahsi kapadı.



Oysaki mühürlenmiş iradeleriyle, mil çekilmiş idrakleriyle milletimizin verdiği mesajı çarpıtmaya, çürütmeye kalktılar. Fakat olmadı, tutmadı.



Diyorum ki, Türk milleti 16 Nisan'da mührünü tam on ikiden vurmuş, siz daha neyin mühründen, neyin zarf ve pusulasından bahsediyorsunuz?



SİNE-İ MİLLET YAYGARASI ZİLLET-İ MAĞLUBİYETİN İFADESİDİR



Kıdemli kaos uzmanları tezgahlarını başka yere açsın. Deneyimli kriz ustaları boşuna çırpınmasın; 16 Nisan bitmiş, sayfa kapanmıştır. Bildik bir sözdür: Sular çekilince karıncalar balıkları yermiş. Sular yükselince balıklar karıncaları mideye indirirmiş. Mesele balık veya karınca olmak değildir. Çekiliyim derken yıkılmak, yükseleyim derken yere çakılmak da mümkündür, hatta beklenmelidir. Milli iradeyi tanımayanların, durduk yere sine-i millet yaygarası koparması zillet-i mağlubiyetin ifadesidir ki, bundan da demokrasi çıkmaz."



ANKARA -