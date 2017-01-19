Dha Ankara - Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka Kendisini Kürsüye Kelepçeledi (5)

Bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka kendisini kürsüye kelepçeledi (5)



CHP'Lİ ÖZKAN, 'ADALET İSTİYORUM' DİYE SIRAYI YUMRUKLADI



CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin 2'nci oturumunda söz alarak, yaşanan olayları kınadığını söyledi. Bu sırada Ak Partili Özcan Ulupınar, bağırarak karşı koyunca ikinci gerilim yaşandı. CHP'li vekiller ile Ak Partili Özcan Ulupınar birbirlerinin üzerine yürüdü. Bu sırada yaşananlara tepki gösteren CHP'li Tuncay Özkan, 'Adalet istiyorum" diye bağırarak oturduğu sırayı yumrukladı. AK Parti ve CHP milletvekilleri girerken, birleşime ara verildi.



