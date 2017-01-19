NAZLIAKA'YA MÜDAHALE
Meclis'te kendini kürsüye kelepçeleyen milletvekili Aylin Nazlıaka'nın etrafını kadın milletvekilleri sardı. Ak Parti'li kadın milletvekilleri kelepçeyi açmaya çalışırken, Aylin Nazlıaka çığlık attı. Bu sırada kadın milletvekilleri saç saça baş başa kavga ettiler. CHP'li Şafak Pavey ve HDP'li meclis başkanvekili Pervin Buldan, kavga sırasında yaralandı.
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Haber: Ümit KOZAN-Nursima KESKİN/ ANKARA,
Dha Ankara - Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka Kendisini Kürsüye Kelepçeledi (2)
NAZLIAKA'YA MÜDAHALEMeclis'te kendini kürsüye kelepçeleyen milletvekili Aylin Nazlıaka'nın etrafını kadın milletvekilleri sardı.
NAZLIAKA'YA MÜDAHALE
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