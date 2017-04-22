Dha Ankara- Atatürk ve Küçük Ülkü

Türk Silahlı Kuvvetleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 12 Eylül 1936 tarihinde İstanbul Florya'da kaydedilen Mustafa Kemal Atatürk ve manevi kızı Küçük Ülkü'nün kayldedilen görüntülerini paylaştıGörüntü Dökümkü-------------------Mustafa Kemal Atatürk ve manevi kızı...

Dha Ankara- Atatürk ve Küçük Ülkü

Türk Silahlı Kuvvetleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 12 Eylül 1936 tarihinde İstanbul Florya'da kaydedilen Mustafa Kemal Atatürk ve manevi kızı Küçük Ülkü'nün kayldedilen görüntülerini paylaştı

Görüntü Dökümkü

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Mustafa Kemal Atatürk ve manevi kızı Küçük Ülkü'nün kayldedilen görüntüleri

Haber: ANKARA

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