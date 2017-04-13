Dha Ankara- Antalya'nın Doğu İlçelerinde Çok Kuvvetli Yağış Bekleniyor (2) - Yeniden

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'da devam eden sağanak yağışların akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın sabah saatlerine kadar Antalya'nın doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat, İbradı, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin edildiğini açıkladı.



Haber: ANKARA



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