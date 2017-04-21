Dha Ankara - Ankara Valisi Topaca'nın Twitter Hesabı Hacklendi

Ankara Valiliği, Vali Ercan Topaca'nın Twitter hesabının bugün saat 18.50'de hacklendiğini duyurdu.



Valilik konuya ilişkin yaptığı açıklamada Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sorumluların tespitine ilişkin çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi. Ankara Valisi Topaca'nın hacklenen hesabında kendisini Mr Durgut diye adlandıran şahıs tarafından bir çok twit atıldı. Vali'nin hacklenen hesabından yapılan açıklama şu şekilde :"Mr.Durgut olarak şu zamana kadar gerek AKP'li, gerek CHP'li, gerek HDP'li, gerekse kurumsal hesapları hackledim!, hiçbir zaman ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden ayrılmadım! hiçbir zamanda ayrılmayacağım! birgün bu küçük ziyaretler yüzünden başım hukuk ile belaya girerse ki büyük ihtimal girecek! pişman olmayacağım! Ne Mutlu Türk'üm Diyene! hayır daha bitmedi! MR.DURGUT"