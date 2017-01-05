Dha Ankara - Ankara Merkezli 31 İlde Operasyon: 105 Asker Eşi Hakkında Gözaltı Kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, 2010 yılındaki KPSS öncesinde soruların çalınmasıyla ilgili olarak yapılan 10'uncu aşama operasyonda, 15 Temmuz darbe girişiminde aktif olarak yer aldıkları ve FETÖ mensubu oldukları tespit edilen 105 asker eşi hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara merkezli operasyonun, 31 ilde devam ettiği öğrenildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yücel Erkman'ın talimatı üzerine Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, gözaltı işlemlerini yerine getirirken, şüpheliler arasında; araştırma görevlisi, öğretmen, sosyolog, danışman, bilgisayar işletmeni olarak kamu kadrosunda çalışan memurların bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerden 2'sinin eşinin albay, 14'ünün yarbay, 40'ının binbaşı, 40'ının yüzbaşı ve 4'ünün üsteğmen gibi rütbelerde yer aldıklarının tespit edildiği bildirildi.



'BYLOCK' ŞÜPHELİLERİ DE GÖZALTINDA



Şüpheliler arasında; eşlerinin FETÖ'ye himmet para transferleri bulunanlar, FETÖ tepe yönetimiyle irtibatı bulunanlar, Bank Asya'da para artışı hareketi olanlar ve Bylock kullananlar olduğu da belirtildi. Dosya kapsamına göre, şüphelilerin Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri Sınavına ait soruları, sınavdan önce elde ettiklerine dair kuvvetli deliller bulundu. Soruşturma kapsamında; Ankara'da 29, İstanbul'da 21, İzmir'de 5 kişi olmak üzere Türkiye genelinde 31 ilde operasyon yapıldığı öğrenildi.



Haber: Tahsin GÜNER / ANKARA,