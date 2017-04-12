Dha Ankara - Ankara'da 110 Ressamlı 'Gazilerimiz İçin Tek Yürek' Sergisi

ANKARA'da, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazilerin okuyan çocuklarının eğitimine katkı sağlamak amacıyla 110 ressamlı 'Gazilerimiz için Tek Yürek' isimli karma sergi düzenlendi. Sosyal projelere imza atan Uluslararası Ekolojik Kadın Köyü Derneği (ULEKAD) tarafından organize eden karma sergi, TBMM Mustafa Necati Kültür Evi Sergi Salonu'nda açıldı.



ULEKAD tarafından organize eden karma serginin küratörlüğünü Prof. Dr. Alaybey Karoğlu, ev sahipliğiniyse Ankara Temsilcisi Ayşe Biçer yaptı. Yoğun bir katılımın olduğu serginin açılışını TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Erbay Küçet, Adalet eski Bakanı Hikmet Sami Türk, ULEKAD Onursal Başkanı ve Fatoş Abla Koleji sahibi Fatma Özyurt birlikte gerçekleştirdi. Sergide yer alan 110 ressamın bağışladığı eserler, davetliler tarafından ilgiyle izlendi. Sergi, 14 Nisan gününe kadar gezilebilecek.



Serginin küratörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Karoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, "Bugün Cumhuriyetimizin bekçisi ve temel dinamiğini oluşturan çok değerli gazilerimizin çocuklarının eğitimine bağışlanmak üzere açmış oldukları sergide bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu sergi pek çok sosyal projelere imza atan Uluslararası Ekolojik Kadın Köyü Derneği girişimleri sayesinde gelişmiştir. Bir sanatçı, bir öğretim üyesi olarak değerli kurumun başkanı olan Hüzün Yücel hanıma teşekkür ediyorum. Ara ara yalnız bırakılan gazilerimizin bir kez daha yanında oldular. Bu konuda kendilerini candan kutlamak istiyorum. Yurt genelinde bu etkinliğe eserlerini bağışlamak için 110 ressamımız birbirleriyle yarıştılar. Eğer bir sanatçı özgür düşünebiliyorsa, eserlerini rahat ortaya koyabiliyorsa, bu değerli gazilerimiz ve Mustafa Kemal Atatürk sayesinde olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum" dedi.



ULEKAD Başkanı Yücel ise konuşmasında şunları söyledi: "Milli birlik ve beraberliğimizin önemine dikkat çekmek, gazilerimiz için tek yürek olmak istedik ve çocuklarının eğitimi için harcanmak üzere bir katkı payı yapmayı amaçladık. Ulusal ve uluslararası düzeyde 110 ressamımız konuyu tuvallerine yansıtıp, hiç bir karşılık beklemeden özveriyle projemize katkı sağladılar. Şimdi gazilerimizle, sanatçılarımızla tek yürek olarak kaynaşma içindeyiz. Bu gururu yaşatan herkese teşekkür ediyorum"



Görüntü Dökümü



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Sergi açılışından önce resim bağışında bulunan sanatçılardan, gazilerden ve davetlilerden görüntü



Sergi açılında davetlilere konuşan Fatoş Abla Koleji sahibi Fatma Özyurt'un açıklamaları



Serginin küratörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Alaybey Karoğlu'nun konuşması



Sergi açılışında kurdele kesilirken görüntü



Sergiye katılan Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün sergi hakkında açıklamaları



Sergiye resim bağışlayan ressamlardan ve eserlerinden görüntü



Sergide müzik eşliğinde 'İzmir Marşı'nı okuyan davetlilerden görüntüler



Haber: Hüseyin ÖZBALI / ANKARA,