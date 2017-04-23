Dha Ankara - Anıtkabir'e Ziyaretçi Akını

ANKARA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla binlerce kişi, Anıtkabir'i ziyaret etti. Çeşitli sivil toplum örgütlerinin ve siyasi partilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda ziyaretçi, sloganlar atarak, Anadolu Meydanı'ndan Anıtkabir'e yürüdü. Anıtkabir girişinde görevli askerler, Türk bayrağı ve Atatürk posteri dışında hiçbir yazılı pankart, döviz ve flamanın içeri sokulmasına izin vermedi.



Görüntü Dökümü:



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-Kalabalıktan görüntü



-Slogan ve marş ile yürüyüş



-Pankart ve dövizler



-Pankart döviz ve flamaların içeri alınmaması



-Genel ve detay görüntüler



(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)



Haber: Tahsin GÜNER-Muhammet BAYRAM-Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA,