Dha Ankara- Anayasa Değişikliğine Dans Ederek "Hayır" Dediler

Ayağa kalkma eylemi çerçevesinde Ankara Konur Sokak'ta "hayır" yazılı kırmızı döviz taşıyan vatandaşlar, Anayasa değişikliğine "Hayat bayram olsa" şarkısıyla dans ederek tepki gösterdi.



Çok sayıda vatandaşın katıldığı eylemde anayasa değişikliğine karşı topyekun mücadele çağrısı yapıldı. Anayasa değişikliğine ilişkin, "ayağa kalkıyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen eylemde vatandaşlar "Yaşam alanlarımızın yok edilmesine Hayır", "Rejim değişikliğine hayır" sloganları attı. Eylemde "Rejim değişikliğine karşı bir dakika ayağa kalkın ve 'Hayır' deyin. Şimdi ayağa kalkmazsınız, bir daha kalkamayacaksınız" çağrısında bulunuldu. Çevre kafelerdeki vatandaşların bazıları eyleme katılırken bazıları da alkışlayarak destek oldu. Ayağa kalkma eylemi yarın ise saat 18: 00'de gerçekleştirilecek.



ANKARA