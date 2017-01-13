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Dha Ankara - Anayasa Değişikliği Teklifinin 9'uncu Madde Görüşmelerine Başlandı (3)

Dha Ankara - Anayasa Değişikliği Teklifinin 9'uncu Madde Görüşmelerine Başlandı (3)

9'UNCU MADDE KABUL EDİLDİTBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifinde cumhurbaşkanının Yüce Divan'da yargılanma koşullarını belirleyen 9'uncu madde, 343 kabul, 137 ret, 3 boş, 2 geçersiz oyla kabul edildi.

Dha Ankara - Anayasa Değişikliği Teklifinin 9'uncu Madde Görüşmelerine Başlandı (3)

9'UNCU MADDE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifinde cumhurbaşkanının Yüce Divan'da yargılanma koşullarını belirleyen 9'uncu madde, 343 kabul, 137 ret, 3 boş, 2 geçersiz oyla kabul edildi.

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