9'UNCU MADDE KABUL EDİLDİ
TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifinde cumhurbaşkanının Yüce Divan'da yargılanma koşullarını belirleyen 9'uncu madde, 343 kabul, 137 ret, 3 boş, 2 geçersiz oyla kabul edildi.
Dha Ankara - Anayasa Değişikliği Teklifinin 9'uncu Madde Görüşmelerine Başlandı (3)
9'UNCU MADDE KABUL EDİLDİTBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifinde cumhurbaşkanının Yüce Divan'da yargılanma koşullarını belirleyen 9'uncu madde, 343 kabul, 137 ret, 3 boş, 2 geçersiz oyla kabul edildi.
9'UNCU MADDE KABUL EDİLDİ
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