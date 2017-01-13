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Dha Ankara - Anayasa Değişikliği Teklifi'nin 7'nci Maddesi Kabul Edildi (3)

Dha Ankara - Anayasa Değişikliği Teklifi'nin 7'nci Maddesi Kabul Edildi (3)

TBMM'de görüşülen ve Cumhurbaşkanlığı Sistemini de içeren Anayasa Değişikliği Teklifi'nin 7. maddesi 340 kabul, 136 ret, 4 boş, 2 geçersiz oyla kabul edildi.

Dha Ankara - Anayasa Değişikliği Teklifi'nin 7'nci Maddesi Kabul Edildi (3)

TBMM'de görüşülen ve Cumhurbaşkanlığı Sistemini de içeren Anayasa Değişikliği Teklifi'nin 7. maddesi 340 kabul, 136 ret, 4 boş, 2 geçersiz oyla kabul edildi.

Haber: Ümit KOZAN / ANKARA,

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