TBMM'de görüşülen ve Cumhurbaşkanlığı Sistemini de içeren Anayasa Değişikliği Teklifi'nin 7. maddesi 340 kabul, 136 ret, 4 boş, 2 geçersiz oyla kabul edildi.
Haber: Ümit KOZAN / ANKARA,
=====
Dha Ankara - Anayasa Değişikliği Teklifi'nin 7'nci Maddesi Kabul Edildi (3)
TBMM'de görüşülen ve Cumhurbaşkanlığı Sistemini de içeren Anayasa Değişikliği Teklifi'nin 7. maddesi 340 kabul, 136 ret, 4 boş, 2 geçersiz oyla kabul edildi.
TBMM'de görüşülen ve Cumhurbaşkanlığı Sistemini de içeren Anayasa Değişikliği Teklifi'nin 7. maddesi 340 kabul, 136 ret, 4 boş, 2 geçersiz oyla kabul edildi.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads