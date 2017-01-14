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Dha Ankara - Anayasa Değişikliği Teklifi'nde 10. Madde Kabul Edildi

Dha Ankara - Anayasa Değişikliği Teklifi'nde 10. Madde Kabul Edildi

ANAYASA Değişikliği Teklifi'nin, 'Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Cumhurbaşkanına Vekalet' konularını düzenleyen 10'uncu maddesi 343 oyla kabul edildi.

Dha Ankara - Anayasa Değişikliği Teklifi'nde 10. Madde Kabul Edildi

ANAYASA Değişikliği Teklifi'nin, 'Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Cumhurbaşkanına Vekalet' konularını düzenleyen 10'uncu maddesi 343 oyla kabul edildi. Oylamada 135 ret, 3 boş, 2 de geçersiz oy çıktı.

Haber: Ümit KOZAN-Nursima KESKİN / ANKARA,

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