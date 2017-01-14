ANAYASA Değişikliği Teklifi'nin, 'Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Cumhurbaşkanına Vekalet' konularını düzenleyen 10'uncu maddesi 343 oyla kabul edildi. Oylamada 135 ret, 3 boş, 2 de geçersiz oy çıktı.
Haber: Ümit KOZAN-Nursima KESKİN / ANKARA,
Dha Ankara - Anayasa Değişikliği Teklifi'nde 10. Madde Kabul Edildi
ANAYASA Değişikliği Teklifi'nin, 'Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Cumhurbaşkanına Vekalet' konularını düzenleyen 10'uncu maddesi 343 oyla kabul edildi.
ANAYASA Değişikliği Teklifi'nin, 'Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Cumhurbaşkanına Vekalet' konularını düzenleyen 10'uncu maddesi 343 oyla kabul edildi. Oylamada 135 ret, 3 boş, 2 de geçersiz oy çıktı.
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