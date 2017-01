AK Parti'li Gökçen Enç, TBMM'deki Olayı Anlattı

TBMM'de devam eden anayasa değişikliği ikinci tur görüşmelerinde, bazı milletvekilleri arasında dün yaşanan kavgada yaralanarak, hastaneye kaldırılan AK Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, o anları hastane odasında anlattı. Yaşananların video görüntülerinde olduğunu söyleyen Enç, "Görüntüler dikkatli izlenirse, 4 HDP milletvekilinin şahsıma şiddet uygulama görüntüleri var. Hilal yapıp aralarına alıp mermer merdivenlere itmeleri sonucu tamamen nefsi müdafaa, kendimi korumak adına yapmış olduğum hareket var. Mermere düştüğüm zaman kalçam, belim ve sağ kolum travma görmüş, Allah'a şükür kırığım yok. Daha önceden boyun fıtığım vardı. Onun açıldığını beyin cerrahının da bunu mutlaka tedavi etmek için ameliyat edilmesi gerektiğini söyledi. Ama oylamalar var biliyorsunuz. Şu an böyle bir durum söz konusu değil. Daha ileriki bir zamanda ameliyat gerçekleşecek" dedi



"NAZLIAKA'YI KÜRSÜDEN UZAKLAŞTIRMAK İÇİN GİRİŞİMDE BULUNDUK"



AK Parti'li Enç, Meclis'te yaşanan kavgayı hastane odasında anlattı. AK Parti'li kadın milletvekilleriyle Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'yı kürsüden uzaklaştırmak için bir girişimde bulunduklarını anlatan Enç, şöyle konuştu: "Grup başkanvekilimiz İlknur İnceöz'de vardı, diğer kadın arkadaşlarımızla. Aylin hanım oraya biraz gündemden düştüğü için, tekrar gündeme gelmek adına bir şov yapması gerekiyordu. En uygun ortamda anayasa görüşmeleriydi. Gerçekten çok başarılı oldu, tebrik etmek gerekir kendisini. O arbede sırasında HDP milletvekilleriyle hep bir sözlü temasım oldu. 'Katil asker', 'katil polis' söylemlerine ben tahammül edemiyorum. Doğal olarak da tepki veriyorum. Tutuklu milletvekilleri ile ilgili 'rehin' ifadesini ısrarla kullanıyorlar. Bu tarz nedenlerden dolayı muhtemelen ben onların kara listesindeydim. Dört kişinin üstüme çullanmasıysa bunun intikamıydı. İntikam almak için geldiler oraya. Planlanmış bir şey"



"KÜRSÜ İŞGALİ KABUL EDİLEMEZ"



Aylin Nazlıaka'nın kürsüdeyken, HDP'li milletvekillerini çağırıp, 'Arkadaşlar siz de burada olun bana yardım edin' dediğini duyduğunu dile getiren Enç, "Şunu bile düşünüyorum. Daha önceden bu genel kurul dışında HDP'li milletvekilleriyle Aylin Nazlı Aka planlamış gayet güzel. Bir tiyatro oynadılar. Bir Tiyatro gösterisi izledik. Ama biz görüşmeler boyunca sükünetimizi korumaya çalıştık. Hakaretler, iftiralar, sözlü sataşmalar. Bizim niyetimiz 18 maddenin, ikinci tur oylamalarının bir an önce geçmesi. Başka hiçbir niyetimiz yok. Kürsü işgali hiçbir şekilde kabul edilemez" dedi.



"PAVEYLE ARAMIZDA MESAFE VARDI DOKUNABİLME ŞANSIM ZATEN YOKTU"



CHP'li Şafak Pavey'i görmediğini ileri süren Enç, "Şafak Pavey'le olan meselede de Şafak Pavey'i ben görmedim. Görüntüleri izlediğiniz zaman da aramızda 2 buçuk 3 metre mesafe var. Ona dokunabilme şansım zaten yok. Ama Şafak Pavey'in de içinde bulunduğu durumu kullanarak, bunu çok üzülerek söylüyorum, durumunu kullanarak ajite ederek beni hedef gösterdi" diye konuştu.



"KORUMAYLA DOLAŞIYORUM"



Tehdit aldığını ve şu an korumayla dolaştığını söyleyen AK Parti'li Enç, şöyle konuştu: "Şu an korumayla dolaşıyorum. Sosyal medya ve diğer yerlerden, tarafıma sürekli tehdit mesajları yağıyor. Kadın dernekleri hemen açıklama yapıyorlar. Kadın derneklerinden ne arayan ne soran oldu. Bu kadın dernekleri ne iş yapıyorlar. Ak partili kadın milletvekilinin başına bu geldi. Ama Ak Partili olduğu için kimse tepki göstermiyor. O yüzden onların tarafsızlıklarına da inanmıyorum. Yine aynı şey olsa ben yine aynı tepkiyi veririm. Bunu çok net söylüyorum. Amacım kesinlikle orada birine şiddet uygulamak, birine fiziksel ya da sözlü bir şiddet uygulamak değil. Kürsü işgaline son vermekti"



"OYLAMALARA KATILACAĞIM"



İmza vererek, kendi sorumluluğunda Meclis'e oy vermeye gittiğini kaydeden AK Parti'li Gökcen Özdoğan Enç, "Oylamalara dün katıldım. Doktorlar izin vermedi hastaneden çıkmama. Travma geçirdim. Ama kendi imzamla sorumluluğu ben alıyorum diyerek çıktım ve bugünde katılacağım. Bu gece de hastanedeyim. Anayasa görüşmelerini çok önemsiyoruz. Parti olarak da millet olarak da çok önemsiyoruz. Milletimize sadece şunu söylüyorum. Bir anayasa değişikliğinin karşısında duranlara baksınlar, bir de yanında duranlara baksınlar" dedi.



